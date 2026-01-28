Huawei si prepara a un nuovo tentativo nel segmento degli smartwatch ad alte prestazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda cinese sta sviluppando un modello rugged con il nome in codice “Chitu”, progettato per competere direttamente con gli orologi sportivi di fascia alta di Garmin.

Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con il nome Racing Legend o, in alcune traduzioni, Track Legend. Stando alle indiscrezioni non si tratterà di un fitness watch generico, ma di uno strumento di allenamento pensato per atleti professionisti o che prendono la propria disciplina seriamente, lo stesso territorio che Garmin domina da anni con le linee Fenix e Forerunner.

Huawei punta al mercato degli sportivi professionisti con un nuovo dispositivo

I più attenti di voi ricorderanno come questa non sia davvero la prima volta che Huawei prova a entrare nel mondo dei wearable sportivi; ci avevo provato con modelli precedenti come il Watch GT Runner, pensati per i corridori, ma non sono mai riusciti a competere davvero con Garmin in termini di funzionalità e profondità dell’ecosistema. Questa volta i segnali suggeriscono un approccio più ambizioso.

L’indiscrezione che ha svelato i progetti dell’azienda, è merito del solito Digital Chat Station il quale, tramite un post su Weibo, ha svelato alcuni interessanti dettagli in esclusiva.

La scelta del nome in codice “Chitu” e del branding Racing Legend rafforza la narrativa di cui sopra orientata alle prestazioni. Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma sembra evidente che Huawei voglia essere presa sul serio nel mercato degli atleti di sport di resistenza.

Design e personalizzazione

Sul fronte del design, Huawei sembra puntare su un’estetica audace. I leak parlano di quattro varianti di colore: Shadow Black, Dawn Orange, Chi Guang Blue e un’edizione speciale per provare a proporre qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza.

Si parla anche di 22 varianti di cinturino, disponibili nelle larghezze da 16 mm e 22 mm. Un’offerta insolitamente ampia che potrebbe indicare l’intenzione di Huawei di lanciare sia una versione più piccola che una più grande dell’orologio. Garmin, ad esempio, propone regolarmente le sue linee Fenix ed Epix in diverse dimensioni della cassa per adattarsi a polsi e utilizzi differenti e Huawei potrebbe adottare una strategia simile.

La sfida a Garmin

L’aspetto più interessante è la direzione che Huawei sembra voler prendere. Mentre i modelli precedenti bilanciavano funzioni lifestyle e monitoraggio della salute, questo dovrebbe concentrarsi maggiormente su metriche di allenamento e navigazione outdoor. Se Huawei dotasse questo orologio di GPS dual-band accurato, batteria di lunga durata, mappe offline e rilevamento affidabile della frequenza cardiaca, potrebbe iniziare a erodere la base di utenti Garmin, o almeno questo è l’intento.

Detto questo, competere con Garmin non è solo una questione di hardware ma entrano in gioco numerose altre variabili come affidabilità del software, analisi dei dati, integrazioni con servizi di terze parti e supporto a lungo termine giocano un ruolo altrettanto importante. L’ecosistema Garmin è costruito sulla coerenza tra dispositivi e piattaforma, mentre l’attuale setup di Huawei manca ancora di profondità.

Insomma, sarà interessante vedere se il modello Racing Legend porterà davvero qualcosa di nuovo o se si tratterà principalmente di un riconfezionamento dell’hardware esistente in una scocca più sportiva. In ogni caso, Huawei sembra pronta a rivendicare un posto in un mercato che finora aveva solo sfiorato.

In copertina, Huawei Watch Ultimate 2