Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente Dreame Lingxiao D70, il primo router della compagnia con connettività Wi-Fi 7 e molto altro: scopriamone insieme le principali specifiche tecniche, funzionalità e il relativo listino prezzi.

Dreame Lingxiao D70: specifiche tecniche e prezzi

Come menzionato poco sopra, il nuovo router Dreame Lingxiao D70 supporta il recente standard di connettività Wi-Fi 7, facendo uso della piattaforma BE3600: grazie a quest’ultima, il router è in grado d garantire una velocità massima di 3600 Mbps, ripartita rispettivamente tra 2882 Mbps sulla banda da 5 GHz, e 688 Mbps sulla restante banda da 2,4 GHz, rappresentando una soluzione ideale per tutti i dispositivi tech compatibili con la connettività Wi-Fi 7.

Tra le caratteristiche salienti del nuovo router di Dreame troviamo poi la funzionalità Multi-Link Operation, che consente nello specifico di far lavorare in simultanea entrambe le bande di frequenza, rispettivamente da 2,4 e 5 GHz. Un’altra funzionalità molto interessante è rappresentata dalla modulazione 4K QAM, che permette tra le altre cose di migliorarne sensibilmente l’efficienza e la trasmissione veloce dei dati.

Quanto alla connettività, il router include una porta Ethernet WAN 2.5 G, che permette di instaurare connessioni fino a 2000 Mbps, oltre che quattro porte LAN Gigabit addizionali utili per la connessione via cavo a diversi dispositivi, come per esempio PC (laptop o desktop che dir si voglia), console di videogiochi o altro ancora.

Al suo interno, Dreame Lingxiao D70 è alimentato dal processore quad-core sviluppato da Qualcomm Cortex-A53, con una frequenza in clock di 1,1 GHz, abbinato ad una RAM DDR4 da 512 GB di memoria e il supporto (riportato teoricamente dalla compagnia produttrice) di un massimo di 256 dispositivi connessi.

Oltre a questo, Dreame ha poi integrato quattro antenne omnidirezionali e quattro amplificatori di segnale indipendenti, che risultano molto utili all’interno degli ambienti più ampi e dispersivi che presentano diversi muri lungo il loro percorso.

La disposizione verticale del router Dreame Lingxiao D70, poi, consente di gestire nel miglior modo possibile la dissipazione del calore, evitando eventuali problematiche di surriscaldamento che potrebbero danneggiarlo, e oltre a questo presenta una ventilazione posteriore e un dissipatore interno che contribuiscono alla causa.

Il prezzo di lancio in questo caso è più competitivo: Dreame Lingxiao D70 è stato lanciato sul mercato cinese ad un costo di 399 yuan (circa 48 euro), che in occasione del debutto diminuiscono addirittura a 299 yuan (circa 36 euro). Non conosciamo ancora i dettagli in merito all’eventuale lancio sul mercato occidentale, che potrebbe avvenire nel futuro prossimo: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Dreame, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o mesi.