Huawei annuncia l’arrivo di un nuovo router che vuole unire design e prestazioni: si chiama HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, e viene presentato come un modello innovativo che contribuisce a evolvere gli standard del settore con la sua filosofia di “estetica della natura e tecnologia all’avanguardia“. Vediamo cosa è in grado di fare, quanto costa e come approfittare dell’offerta di lancio.

Il nuovo router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro fonde tecnologia e natura

Huawei prosegue nella sua volontà di integrare la tecnologia nella vita quotidiana con eleganza e funzionalità e lancia HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. Il nuovo router non è solo un dispositivo per la connettività che vuole soddisfare le esigenze della famiglia moderna, ma costituisce anche un elemento di arredo progettato appositamente per valorizzare gli spazi abitativi.

Il nuovo prodotto sfida il design convenzionale e trae ispirazione dal fenomeno naturale del Golden Mountain Glow, ossia il momento in cui la luce del sole avvolge le cime innevate con una calda tonalità dorata. Il corpo in acrilico trasparente funge da tela per motivi montuosi tridimensionali in rilievo, andando a “catturare” la bellezza dei paesaggi montani. Una scelta pensata per creare un’atmosfera unica e per fondere tecnologia e natura in un dialogo unico.

In più, è presente un sistema di illuminazione a LED dinamico che simula il gioco di luci dell’alba e della neve che cade. Volendo, è possibile personalizzare la modalità di illuminazione, oppure lasciare che il router la regoli in base all’orario: toni dorati e delicati al mattino, luce calda e avvolgente al tramonto e sfumature durante il resto della giornata.

Al di là del design, HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro dispone di una configurazione Wi-Fi 7 Dual-Band di fascia alta: sfruttando a pieno le reti in fibra si può arrivare fino 3,6 Gbps, con download rapidi di file di grandi dimensioni, streaming di video in 4K e 8K, streaming di giochi AAA con lag ridotti e connessioni simultanee e stabili per più dispositivi. Huawei parla di un prodotto che non teme le case più esigenti in termini di banda.

La tecnologia HUAWEI WiFi Mesh+ è progettata per estendere la copertura in tutta la casa, riducendo le zone d’ombra e mantenendo la connessione stabile e veloce. Grazie al roaming intelligente, i dispositivi passano automaticamente da un nodo all’altro con latenza minima, riducendo le interruzioni mentre ci si sposta in casa durante videochiamate, gaming online e streaming. Non manca la compatibilità con l’app AI Life HUAWEI, che consente la gestione della rete e varie possibilità di personalizzazione dell’esperienza d’uso.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità del nuovo router Huawei

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è disponibile da subito all’acquisto attraverso il sito ufficiale del produttore e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 249 euro. Sul Huawei Store è possibile approfittare di uno sconto di lancio di 50 euro, che fa scendere la cifra fino a 199 euro: per ottenerlo è sufficiente digitare il coupon A50WIFIMESHX3 nel campo dedicato ai codici promozionali. In confezione sono presenti il router, un ripetitore extender, un cavo Ethernet e naturalmente l’alimentatore.