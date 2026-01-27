La prima parte dell’anno è l’ideale per mettere in pratica i buoni propositi, anche per la cura della propria casa. Proprio per questo, Tineco lancia una serie di offerte su Amazon, riguardanti alcuni dei suoi prodotti più apprezzati: fino all’8 febbraio 2026 è possibile approfittare di sconti fino al 24% su una selezione di prodotti smart, tra aspirapolvere e lavapavimenti senza fili.

Sono arrivate le offerte Tineco all’insegna del Modern Living

Tineco propone una serie di offerte sui suoi prodotti wet&dry, che vedono protagoniste in particolare le gamme FLOOR ONE e PURE ONE, tutte senza fili. Gli sconti sono disponibili anche su Amazon e sono validi fino all’8 febbraio 2026, salvo esaurimento scorte o diversa indicazione: diamo un’occhiata più da vicino a quelli più interessanti.

Tra i prodotti in promozione spicca FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, la lavapavimenti più avanzata di Tineco. Lanciato solo un mesetto fa, questo modello combina aspirazione potente e vapore a 160°C per una pulizia profonda e igienizzante, ideale per chi desidera una casa impeccabile in ogni angolo. Il suo design Lay-Flat a 180° permette di raggiungere facilmente anche le aree sotto i mobili, mentre la tecnologia ReverseScrub, con spazzola motorizzata, consente di invertire il rullo con un solo tocco per rimuovere senza sforzo le macchie più ostinate. Infine, il sistema di autopulizia FlashDry mantiene il dispositivo sempre igienizzato e pronto all’uso. Viene proposta in offerta a 799 euro invece di 849 euro.

Troviamo poi la lavapavimenti FLOOR ONE S7 Stretch Steam, pensata per chi cerca una pulizia completa e personalizzabile. La sua tecnologia HyperSteam consente al vapore raggiunge i 160°C eliminando germi e batteri, mentre la struttura orientabile a 180° permette di raggiungere facilmente anche gli angoli più nascosti. In più, la potenza di aspirazione di 22.000 Pa e il sistema DualBlock Anti-Tangle garantiscono risultati su ogni superficie, eliminando il rischio di grovigli di peli e capelli. Sarà disponibile in offerta dal 1° febbraio 2026 a 549 euro invece di 649 (attualmente viene proposta a 599 euro).

Della stessa gamma c’è poi la FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, che combina aspirazione e lavaggio. Propone un design reclinabile a 180° per raggiungere facilmente gli spazi sotto mobili e letti, e una batteria da 3900 mAh, che offre un’autonomia fino a 50 minuti. I serbatoi separati per acqua pulita (1 L) e sporca (0,72 L) garantiscono un lavaggio costante con acqua, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle previene l’accumulo di capelli e detriti. La tecnologia iLoop Smart Sensor regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al livello di sporco, ottimizzando le prestazioni. Al termine della pulizia, il sistema FlashDry esegue un ciclo di autopulizia e asciugatura a 85°C. Fino all’8 febbraio è in offerta a 409 euro invece di 499.

Chi vuole spendere meno potrà optare per FLOOR ONE STRETCH S6, aspirapolvere-lavapavimenti 2-in-1 progettato per pulire efficacemente anche gli spazi più difficili. Grazie alla tecnologia HyperStretch, si inclina fino a 180° e raggiunge un’altezza minima di 13 cm, permettendo di pulire sotto mobili bassi. Offre una batteria da 4000 mAh con un’autonomia fino a 40 minuti, e una potenza di aspirazione di 220W. Integra un sistema di separazione a tre camere che isola solidi, liquidi e aria, proteggendo il motore e mantenendo prestazioni elevate anche in posizione inclinata. La base di ricarica include un ciclo di autopulizia con acqua calda a 70°C e asciugatura in 5 minuti, per igiene e praticità. Sarà disponibile in offerta solo dal 2 all’8 febbraio 2026 a 269 euro invece di 349.

La promozione coinvolge poi PURE ONE S70, la soluzione ideale per chi cerca un aspirapolvere senza fili versatile e potente. Offre fino a 95 minuti di autonomia, un sistema di filtrazione a 6 stadi e una spazzola 3DSense Pro che si adatta a pavimenti duri e tappeti. Le tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense permettono di regolare automaticamente la potenza, ottimizzare la pulizia lungo i bordi e individuare anche le particelle più sottili. È disponibile in sconto a 399 euro invece di 499, ma solo fino al 1° febbraio 2026.

Sempre fino al 1° febbraio è in offerta PURE ONE S50 Pro, soluzione versatile per la pulizia di tutti i giorni. La potenza di aspirazione arriva a 200 AW e offre un tubo pieghevole a 180°, ideale per raggiungere anche gli spazi più difficili senza sforzi. Mette a disposizione il sensore iLOOP combinato alla tecnologia ZeroTangle per eliminare i grovigli, e il design ergonomico offre un maggiore comfort nell’uso quotidiano. Integra uno schermo LED intelligente, con aggiornamenti in tempo reale dello stato del prodotto. È disponibile in offerta a 319 euro invece di 399, ma solo fino a domenica.

Chiudiamo le principali proposte Tineco con FLOOR ONE i5 Stretch, aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione di 20000 Pa. Anche questo modello offre un design pieghevole a 180° (arriva fino a 13 cm), pensato per facilitare la pulizia sotto i mobili. Pulisce senza sforzo lungo i battiscopa, aderendo alle pareti su entrambi i lati, e grazie al design anti-groviglio, capelli e peli vengono direttamente agganciati e aspirati nel serbatoio dell’acqua sporca, impedendo che si attorciglino attorno alla spazzola a rullo. Dal 2 al 15 febbraio 2026 sarà disponibile in offerta a 199 euro invece di 239.