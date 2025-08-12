Tineco presenta la nuova serie PURE ONE S, che offre una gamma di prodotti che promettono di ridefinire il concetto di aspirapolvere senza fili con la combinazione di soluzioni intelligenti, potenza e semplicità di utilizzo. Scopriamo insieme i nuovi modelli S50, S50 Pro e S70 di Tineco.

Tineco porta in Italia la nuova serie PURE ONE S: disponibili S50, S50 Pro e S70

Tineco presenta tre nuovi modelli pensati per il benessere domestico. PURE ONE S50 offre una soluzione versatile e potente per la pulizia di tutti i giorni grazie a un’aspirazione da 150 AW combinata con il sistema ClogLess: permette di catturare polvere e detriti (anche di grandi dimensioni) in modo rapido, prevenendo al contempo gli intasamenti e rendendo le operazioni di pulizia più efficienti. Dispone di una spazzola anti-groviglio, di una luce frontale a 120° e di un sistema di filtrazione a sei stadi, e risulta l’ideale per qualsiasi tipologia di superficie.

PURE ONE S50 Pro alza l’asticella potenziando l’efficacia di aspirazione (arriva a 200 AW) e introducendo il tubo pieghevole a 180°, ideale per raggiungere anche gli spazi più difficili senza sforzi. Mette a disposizione il sensore iLOOP combinato alla tecnologia ZeroTangle per eliminare i grovigli, e il design ergonomico offre un maggiore comfort nell’uso quotidiano. Integrato anche uno schermo LED intelligente, con l’aggiornamento in tempo reale dello stato del prodotto.

La terza novità è costituita dal modello PURE ONE S70, che rappresenta l’evoluzione definitiva della categoria. Offre una potenza di 200 AW unita al sistema 3DSense Pro: questa tecnologia proprietaria permette di rilevare automaticamente la polvere e adattare la potenza di aspirazione in base al suo volume. A bordo anche il sistema Pure-Cyclone, che mantiene costante l’efficienza di aspirazione e permette di mantenere il filtro più pulito per un periodo prolungato.

Tineco ha anche pensato a un sistema di pulizia multisuperficie aggiornato, abbastanza delicato da poter essere utilizzato pure su pavimenti in legno lucido e al contempo sufficientemente potente da rimuovere efficacemente lo sporco incrostato sui tappeti. Anche il modello S70 può contare su un tubo pieghevole, e offre un’autonomia fino a 95 minuti.

Prezzi e uscita della nuova serie Tineco PURE ONE S

Tineco PURE ONE S50, PURE ONE S50 Pro e PURE ONE S70 sono disponibili all’acquisto da oggi, 12 agosto 2025, sia sul sito ufficiale Tineco Store sia su Amazon: i prezzi consigliati sono di rispettivamente 329 euro, 399 euro e 499 euro. Se siete interessati o volete dargli anche solo un’occhiata più da vicino potete seguire uno dei link qui sotto. S50 Pro e S70 possono contare su due coupon di lancio su Amazon, che fanno scendere i prezzi a 369 euro e 469 euro (fino al 16 agosto 2025).