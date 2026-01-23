Il mercato delle applicazioni non è immobile, ma non cresce più dove ci si aspettava. A rivelarlo è il consueto report “State of Mobile 2026” pubblicato dalla società di analisi Sensor Tower, che fotografa un mercato che nel 2025 ha smesso di inseguire i grandi numeri dei giochi e ha iniziato a spostare tempo e soldi verso altre categorie, in particolare social e app basate sull’intelligenza artificiale simboleggiando come il boom dell’IA sia ormai dominante anche in questo settore.
Il report analizza download, spesa e tempo di utilizzo su App Store e Google Play Store, usando dati che risalgono fino al 2014. Il quadro che ne esce è meno roboante in termini di crescita media ma sicuramente interessante da comprendere. Scopriamolo nel dettaglio.
Sensor Tower incorona TikTok, ancora al centro del panorama mobile
Se c’è una costante che invece non cambia da anni, quella è TikTok. Nel 2025 l’app ha guidato il mercato globale per download, ricavi da acquisti in-app e tempo totale speso. Secondo Sensor Tower, gli utenti hanno passato quasi 2.500 miliardi di ore sulle app social nel corso dell’anno, in media oltre 90 minuti al giorno per persona. È un dato in crescita del 5% rispetto al 2024 e spiega perché i social continuano a essere il vero baricentro dell’esperienza mobile.
Anche se l’aumento anno su anno è più contenuto rispetto ad altre categorie, il volume assoluto di tempo speso sui social resta irraggiungibile per qualsiasi altro segmento.
L’intelligenza artificiale passa da curiosità a abitudine
La vera sorpresa del report è il salto delle app di AI. Nel 2025 gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale sono diventati la decima categoria per tempo totale speso, con una crescita annua del 426%. Non è solo hype: è uso ripetuto, quotidiano.
ChatGPT è il simbolo di questo cambiamento. In un solo anno ha registrato +148% nei download, +254% nei ricavi in-app e un aumento impressionante del tempo speso. Tanto da arrivare al secondo posto nella top 20 globale per download, subito dietro TikTok. Non è più un’app “da provare”, ma una presenza stabile sul telefono.
Accanto a ChatGPT crescono anche altri nomi dell’ecosistema AI e un fattore interessante è anche il dato demografico: negli Stati Uniti, a fine 2025, ChatGPT è entrata nella top 10 delle app più usate dagli uomini, mentre per le donne la top 10 resta dominata da piattaforme come Pinterest e TikTok.
I giochi tengono i ricavi, ma perdono terreno
Il dato che fa più rumore è quello sui giochi mobile. Nel 2025 i download sono scesi del 7%, ma i ricavi sono comunque cresciuti dell’1%. Tradotto: meno persone installano nuovi giochi, ma chi gioca spende di più.
Ancora più significativo è il confronto diretto con le app non-gaming. Per la prima volta, la spesa complessiva nelle app ha superato quella nei giochi. È un passaggio simbolico, ma dice molto su dove sta andando il tempo degli utenti e su quali modelli di business stanno funzionando meglio.
Sensor Tower segnala due sottocategorie che nel 2025 hanno mostrato una crescita fuori scala: AI Assistants e Short Drama. La seconda può sembrare di nicchia, ma in alcuni mercati sta trainando download e spesa grazie a format seriali brevi pensati per il consumo rapido su smartphone.
Non sostituiscono i social, ma ne sfruttano le stesse dinamiche di attenzione e ripetizione. È un segnale interessante per chi osserva l’evoluzione dei contenuti mobile.
Le app più scaricate
Nel report trovano spazio anche le classifiche per singola categoria. Tra i nomi più rilevanti spiccano ChatGPT per l’AI, Block Blast! per il gaming, Temu nel retail, TikTok nei social e Uber nei viaggi.
Ebbene, lo State of Mobile 2026 racconta un settore in cui i download sono stabili, ma il valore si sposta verso app che riescono a catturare l’attenzione (spesso a discapito della salute mentale e dell’abilità di concentrarsi a lungo) e a diventare strumenti quotidiani con TikTok resta il punto fermo, l’AI che accelera drasticamente e i giochi che entrano in una fase di consolidamento.
