Rokid prova a ritagliarsi uno spazio sempre più concreto nel mercato degli occhiali intelligenti e lo fa con una scelta piuttosto netta: niente display, niente HUD e niente micro schermi, ma voce, audio e intelligenza artificiale come elementi centrali dell’esperienza. L’azienda ha infatti annunciato il lancio globale dei nuovi Rokid AI Glasses Style, che saranno disponibili in tutto il mondo a partire da 299 dollari, con ordini online già aperti.

Si tratta di un prodotto che segna un cambio di passo rispetto ai precedenti occhiali intelligenti del brand e che punta a intercettare un pubblico interessato ai vantaggi dell’IA always-on, ma senza il peso (fisico e concettuale) di un display costantemente davanti agli occhi.

Rokid lancia i nuovi occhiali intelligenti AI Style

Dal punto di vista del design, i Rokid AI Glasses Style si presentano come occhiali dall’aspetto volutamente convenzionale, pensati per essere indossati ogni giorno senza attirare troppa attenzione. Il peso è uno degli elementi chiave, 38,5 grammi, un valore inferiore a quello di molti occhiali intelligenti con fotocamera attualmente in commercio, inclusi diversi modelli della linea Ray-Ban Meta.

La scelta di eliminare completamente il display non è casuale, secondo Rokid l’assenza di uno schermo contribuisce in modo significativo a ridurre sia il peso sia il consumo energetico, rendendo gli occhiali più comodi e adatti a un utilizzo prolungato.

Nonostante la mancanza di un display, gli AI Glasses Style integrano una fotocamera Sony da 12 MP, capace di scattare foto, registrare video fino alla risoluzione 4K, e acquisire clip continue fino a 10 minuti.

Un dato interessante, soprattutto se confrontato con altri occhiali intelligenti, che spesso limitano in modo più aggressivo la durata delle registrazioni. Ovviamente, non è ancora chiaro come verranno gestiti a livello software aspetti come privacy, notifiche o feedback durante la registrazione, ma l’hardware lascia intendere un utilizzo piuttosto flessibile.

Uno dei punti di forza dichiarati da Rokid è l’autonomia, grazie a un’architettura a doppio chip, che separa le attività a basso consumo (voce e sensori) da quelle più complesse legate all’intelligenza artificiale, gli AI Glasses Style promettono fino a 12 ore di utilizzo tipico.

Questo approccio consente di mantenere attivi i comandi vocali e le funzioni base senza dover continuamente richiamare i processi IA più pesanti, con benefici evidenti in termini di efficienza energetica.

Un aspetto su cui Rokid insiste molto è il concetto di graduate-first, gli occhiali sono pensati innanzitutto come occhiali da vista, non come semplici gadget tecnologici. Gli utenti possono caricare la propria prescrizione ottica, ottenere lenti personalizzate, nonché scegliere lenti fotocromatiche opzionali, che si scuriscono automaticamente alla luce del sole.

Il supporto arriva fino a ±15,00 diottrie, rendendo gli occhiali adatti a una platea piuttosto ampia. I pacchetti con lenti graduate fotocromatiche hanno un prezzo più elevato, intorno ai 398 dollari, ma restano comunque più economici rispetto a molte soluzioni concorrenti, in particolare quelle firmate Meta.

Sul fronte software, Rokid sceglie una strada diversa rispetto a molti competitor, invece di legare l’esperienza a un solo assistente vocale, l’azienda punta su un ecosistema di intelligenza artificiale aperto, capace di interagire con più modelli e servizi.

Tra quelli supportati troviamo assistenti basati su ChatGPT, DeepSeek, Qwen e altri modelli linguistici di grandi dimensioni, servizi online come Google Maps, e lo stack di traduzione di Microsoft per la traduzione in tempo reale di decine di lingue.

L’attivazione avviene tramite il comando vocale Hey Rokid, che consente di avviare azioni come traduzione in tempo reale, trascrizione e sintesi di riunioni, riconoscimento di oggetti e indicazioni di navigazione riprodotte tramite altoparlanti open ear.

Il posizionamento di prezzo è tutt’altro che casuale, con un costo di partenza di 299 dollari i Rokid AI Glasses Style risultano circa 80 dollari più economici rispetto a molti modelli attuali della linea Ray-Ban Meta in diversi mercati.

Rokid promette in cambio una montatura più leggera, una durata di registrazione video maggiore e un supporto più ampio ai modelli di intelligenza artificiale; il rovescio della medaglia è la rinuncia a un brand iconico come Ray-Ban e a una custodia di ricarica inclusa nella confezione. Una scelta che potrebbe non pesare troppo per chi cerca funzionalità e IA, più che un accessorio di moda riconoscibile.

I Rokid AI Glasses Style rappresentano un approccio piuttosto chiaro e coerente al concetto di occhiali intelligenti: meno display, più intelligenza artificiale, con un forte accento sull’usabilità quotidiana e sull’integrazione con la vista correttiva.

Resta ora da capire se il mercato premierà questa visione screenless o se gli utenti continueranno a preferire soluzioni più ibride, con display integrati. Per chi fosse interessato, i nuovi Rokid AI Style sono disponibili sul sito ufficiale.