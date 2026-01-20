Nuovi aumenti in arrivo per alcuni clienti TIM di rete fissa, l’operatore ha infatti comunicato una variazione delle condizioni economiche che scatterà a partire dal 1° marzo 2026, coinvolgendo una parte delle offerte di linea fissa attualmente attive; una rimodulazione che, come spesso accade in questi casi, viene motivata dall’esigenza di garantire la sostenibilità degli investimenti, in particolare quelli legati all’incremento del traffico dati.
Entrando nel dettaglio, il costo mensile aumenterà di un importo compreso tra 2 euro e 2,99 euro al mese, IVA inclusa, a seconda dell’offerta sottoscritta; si tratta dunque di un rincaro non uniforme, che varierà in base al piano tariffario attivo sulla singola linea.
Nuove rimodulazioni TIM a partire dal 1° marzo
TIM specifica che non tutte le offerte subiranno la variazione, ma solo alcune soluzioni di linea fissa; i clienti interessati sono già stati informati tramite un messaggio dedicato inserito nella fattura di gennaio 2026, nella quale vengono illustrati tutti i dettagli relativi alla modifica contrattuale proposta.
Come sempre, è possibile verificare le condizioni economiche attualmente applicate alla propria offerta attraverso diversi canali: la sezione Dettaglio dei Costi della fattura TIM, l’area riservata MyTIM (previa registrazione) oppure contattando gratuitamente il Servizio Clienti 187.
Un punto importante sottolineato dall’operatore riguarda le promozioni, eventuali sconti o offerte attive non subiranno variazioni, fermo restando l’aumento del canone base previsto dalla rimodulazione.
Come previsto dalla normativa vigente, i clienti che non intendano accettare la variazione contrattuale hanno la possibilità di recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione.
La comunicazione di recesso dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2026, utilizzando una delle seguenti modalità:
- chiamata al Servizio Clienti 187
- richiesta dall’Area Clienti MyTIM
- comunicazione scritta a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)
- invio tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it
- recandosi presso un negozio TIM
Nel caso di comunicazione via posta o PEC, sarà necessario allegare una copia del documento d’identità del titolare della linea e indicare nell’oggetto la dicitura Modifica delle condizioni contrattuali. Lo stesso vale anche per chi intende passare a un altro operatore senza costi, specificando che il passaggio avviene proprio a causa della modifica contrattuale.
Un altro aspetto spesso fonte di dubbi riguarda eventuali pagamenti rateali in corso, a tal proposito TIM chiarisce che in caso di recesso il cliente potrà continuare a pagare le rate residue fino alla scadenza prevista, oppure saldare l’importo restante in un’unica soluzione.
Nel caso di modem acquistato a rate, qualora il pagamento non sia ancora concluso, il cliente può scegliere di restituire l’apparato senza pagare le rate residue, a condizione che la restituzione avvenga entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso, con spedizione a cura e spese dell’utente.
Per gli apparati in noleggio o in comodato d’uso, resta invece l’obbligo di restituzione secondo quanto previsto dalle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte al momento dell’attivazione dell’offerta; infine, anche nel caso di offerte con vincoli temporali di permanenza, TIM conferma che non verranno addebitati costi di cessazione anticipata.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a una rimodulazione che interesserà una parte della base clienti di TIM, e che comporta un aumento del canone mensile fino a quasi 3 euro; gli utenti coinvolti dovranno valutare attentamente se accettare la modifica, o sfruttare il diritto di recesso senza penali entro la fine di marzo 2026.
Come sempre, il consiglio è quello di verificare con attenzione la propria fattura di gennaio, controllare i dettagli dell’offerta attiva e, se necessario, confrontare le alternative disponibili sul mercato.
