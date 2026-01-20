LEGO punta già a San Valentino e propone una serie di novità pensate per il regalo perfetto: il brand danese offre un’alternativa unica al mare di cliché attraverso la sua collezione Botanicals, ulteriormente arricchita da nuovi set. Scopriamo insieme le novità per San Valentino firmate LEGO, che si affiancano ai grandi “classici” già a disposizione.

Le idee regalo LEGO per San Valentino, tra novità e grandi classici

A San Valentino parte spesso una corsa contro il tempo per trovare il regalo perfetto, e LEGO offre alcune idee per chi non vuole puntare alle “solite” scelte tradizionali, che secondo il gruppo non riescono a comunicare veramente i sentimenti. I set della linea LEGO Botanicals vogliono trasformare un dono in un’esperienza vera e condivisa, diventando un’opportunità per costruire qualcosa di speciale in dolce compagnia, per momenti di connessione e di creatività.

Tutti i nuovi set puntano a portare nelle case un tocco di romanticismo e di bellezza che rimarrà nel tempo come simbolo di affetto e di originalità. I nuovi set LEGO per San Valentino sono cinque, e si concentrano su fiori e lettere d’amore.

Per quanto riguarda i primi si parte con il Bouquet di rose rosa LEGO Botanicals (#10374), composto da 789 pezzi. Il bouquet rappresenta un’esperienza di costruzione pensata per chi ama il design e la natura: ogni fiore è personalizzabile nella forma e nell’aspetto, e il set risulta ideale come oggetto da esposizione o come regalo speciale, per chi ama i mattoncini LEGO o vuole semplicemente un tocco di originalità. Il Bouquet di rose rosa è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 59,99 euro (su Amazon in offerta a 49,90 euro).

Le new entry di San Valentino includono anche il Bouquet di tulipani LEGO Botanicals (#11501), composto da 576 pezzi. Si tratta di un tributo ai tulipani: include diversi fiori dai colori vivaci, con petali personalizzabili nella forma e nell’aspetto, e foglie modellabili che aggiungono un tocco di realismo. Il set è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 59,99 euro (su Amazon in offerta a 55,19 euro).

Restiamo in argomento con le Margherite LEGO Botanicals (#11508), che celebrano la semplicità e la freschezza di questo fiore. Caratterizzati da petali bianchi luminosi e centri gialli, sono accompagnati da steli e foglie verdi modellabili che permettono di personalizzare la composizione. Il risultato è un bouquet leggero e naturale, perfetto da esporre in casa o da regalare, che porta un tocco di primavera e allegria senza necessità di “manutenzione”. Il set viene proposto sul sito ufficiale al prezzo di 14,99 euro ed è composto da 133 pezzi (su Amazon in offerta a 11,92 euro).

Chi preferisce le piante può optare per lo Spatafillo LEGO Botanicals (#11504), set che riproduce in mattoncini una delle piante da interno più eleganti e riconoscibili. È caratterizzato da foglie verdi slanciate e lucide e dal tipico fiore bianco centrale, con elementi modellabili che permettono di personalizzare la forma della pianta. Ideale da aggiungere alla casa o all’ufficio per un tocco naturale e rilassante. Il set è composto da 474 pezzi ed è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 59,99 euro (su Amazon in offerta a 55,19 euro).

L’ultima new entry per il San Valentino LEGO è costituita dalle Lettere d’amore LEGO (#40867), ideale anche per i più piccoli (8+): permette di costruire delle lettere personalizzabili con mattoncini, ognuna completata da dettagli decorativi con fiori. Questo set è composto da 345 pezzi ed è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 19,99 euro.

Come regalo di San Valentino rimangono a disposizione anche i grandi “classici” LEGO, come:

Allora, avete già deciso cosa regalare alla vostra dolce metà per San Valentino?