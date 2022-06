Recensione LEGO Notte stellata – La serie Ideas di LEGO è nata per consentire agli appassionati di LEGO di proporre le proprie idee nella speranza di vederle un giorno diventare un set LEGO ufficiale. È quello che è capitato a Truman Cheng, un venticinquenne di Hong Kong, che ha caricato sulla piattaforma Ideas la propria personale reinterpretazione del celebre dipinto “Notte stellata” di Vincent Van Gogh, avendo il privilegio di essere scelto per la realizzazione di quello che è poi diventato il set numero 41 della serie.

A pochi giorni dalla sua commercializzazione ho ricevuto una copia del set che ho provveduto ad assemblare nei giorni scorsi. Oggi vi racconto come è andata, vi mostrerò il risultato finale e vi parlerò delle tante tecniche utilizzate da LEGO per renderlo un set unico, da esporre anche in soggiorno per attirare l’attenzione e l’interesse di parenti e amici in visita.

I mattoncini diventano arte

Devo dire la verità, non sono un appassionato di arte e quando ho visto su LEGO Ideas che il quadro di Van Gogh era stato scelto per essere realizzato non ho fatto salti di gioia. Dopo aver visto la presentazione del set LEGO mi è però sorta una certa curiosità, dopotutto adoro i LEGO e questo è un modo davvero unico di valorizzarli.

Dopo averlo assemblato devo dire che ne è davvero valsa la pena, il risultato finale è davvero unico, ma di questo vi parlo tra poco. Il set fa un ampio utilizzo di plate 1×4 per ricreare l’effetto delle pennellate presenti sullo sfondo, regalando una terza dimensione alla parte bassa del dipinto, con l’albero che prende improvvisamente vita e il villaggio che diventa più reale.

Ancora una volta insomma gli ingegneri LEGO si sono superati, ottimizzando l’idea originale (qui trovate tutti i dettagli) e rendendola davvero unica nel suo genere. Il set non ha niente a che vedere con le creazioni della serie ART, realizzate con “bottoncini” 1×1, facendo un ampio uso di pezzi per ricreare ogni aspetto del dipinto.

Tecniche evolute ma mai complesse

Il set LEGO Ideas Notte stellata è chiaramente indicato per un pubblico adulto, ma questo non lo rende certo esageratamente complesso da realizzare. Ancora una volta mi sono avvalso dell’aiuto di Niccolò, il mio braccio destro in questi lavori, e in circa cinque ore siamo riusciti a portare a termine la costruzione, prendendoci il tempo di gustarci ogni fase e di apprezzare le scelte di design.

La fase iniziale prevede la realizzazione della parte bassa del dipinto, quella tridimensionale, che fa ricorso a SNOT per piazzare gli elementi 3D sulla base. La maggior parte dei pezzi sono di tipo plate, lisci o provvisti di stud, curvi o quadrati per realizzare le forme sinuose che caratterizzano tutto il paesaggio.

I classici brick, quelli più alti per intenderci, sono invece stati utilizzati per realizzare la cornice, che utilizza un ampio numero di slope per un risultato finale ancora più realistico. LEGO ha fatto ricorso anche a qualche elemento della serie Technic, poco a dire il vero, per realizzare il supporto per il fissaggio a muro e per fissare alcuni elementi tridimensionali.

La fase più lunga è indubbiamente quella relativa alla costruzione dello sfondo, dove sono state utilizzate plate 1×4 di 4 diversi colori, con numerosi elementi SNOT da utilizzare sia per agganciare gli elementi superiori (nuvole, stelle e luna) sia per fornire i punti di fissaggio alla cornice, così da avere un risultato finale molto solido.

Ancora una volta le istruzioni sono semplici e chiare, è praticamente impossibile anche per un bambino sbagliare la sequenza, visto che è tutto molto ben illustrato. La parte più divertente è stata senza dubbio la realizzazione delle grandi nuvole, sia quella in basso posizionata in diagonale e tenuta in posizione con un piccolo elemento, sia quelle superiori.

Previous Next Fullscreen

In questo caso le tecniche sono leggermente più complesse, con numerosi pezzi utilizzati in maniera davvero creativa, con tanto di flat tile 1×1 rotondi posti nella parte posteriore delle nuvole in rilievo per assicurare la massima stabilità.

Nel complesso dunque è un set piacevole da realizzare, con tecniche avanzate, alcune delle quali potrebbero rappresentare una sfida impegnativa per i più piccoli. Il solo appunto che posso fare a LEGO è una certa fragilità, insita nel sistema utilizzato per fissare la “tela” alla cornice. Quest’ultima presenta una fila di STUD su cui vengono fissati tutti gli elementi presenti sul retro della tela e della base, mancano però degli elementi frontali che possano garantire una stabilità perfetta.

Mi è capitato di prendere il set appena costruito e, invece di tenerlo per la cornice, di mettere due dita sulla cornice e due sulla tela, per distribuire meglio il peso. Questo movimento ha fatto si che l’intera tela si staccasse, fortunatamente avevo ancora il set orizzontale sul tavolo e non si è rotto nulla, ma se fosse stato in verticale sicuramente sarebbe caduto a terra, costringendomi a riassemblarlo.

Un set da esporre

Sono due le modalità pensate dagli ingegneri per esporre LEGO Ideas Notte stellata. La prima è quella più ovvia, ovvero di appenderla al muro, utilizzando il supporto fissato saldamente nella parte posteriore, perfetto per un chiodo con testa larga. Ho ovviamente provato ad appenderlo in soggiorno e devo dire che il risultato è davvero stupendo, anche se bisogna trovare il giusto posto visto che le dimensioni non sono esagerate. Non mettetelo sopra al televisore insomma, rischiereste solo di farlo sfigurare, meglio una parete più piccola, magari a fianco di altri set LEGO da appendere, così da valorizzarlo al meglio.

Se invece preferite esporlo in una vetrina, o sopra a un mobile, è sufficiente montare il supporto posto al di sotto del paesaggio tridimensionale, sui cui è inserito anche un plate che vi permette di fissare la minifigure di Van Gogh, con pennello e tavolozza, e una miniatura del quadro, così da dare un senso di completezza all’intera opera.

Personalmente ho scelto la seconda opzione, posizionando il quadro in uno degli scaffali in cui tengo i LEGO, ma molto presto lo appenderò alla parete insieme a un altro paio di set della serie LEGO ART, per rendergli il giusto merito.

Vi lascio il link per l’acquisto sullo store ufficiale LEGO, dove potete comprare il set LEGO Ideas Notte Stellata a 169,99 euro.