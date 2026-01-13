Dopo mesi e mesi di estenuante attesa da parte degli appassionati di tutto il mondo, LEGO ha finalmente tolto il velo alla nuova collezione dedicata ai Pokémon, uno dei brand più popolari tra i giovani (e non solo) negli ultimi decenni: scopriamone insieme tutti i dettagli sulla loro uscita e il relativo listino prezzi.

LEGO: i dettagli sui primi tre set dei Pokémon

Partiamo prima di tutto dal set LEGO dedicato a Pikachu e alla celebre Poké Ball, che rappresenta senz’ombra di dubbio il Pokémon più iconico e popolare, anche tra coloro che non “masticano” il brand, simbolo della compagnia al giovane allenatore Ash Ketchum. Il set in questione, che immortala l’uscita del Pokémon dalla Poké Ball, sarà composto da 2050 pezzi e sarà venduto al costo di 199,99 euro. Passiamo poi al set di Eevee, ridotto a “soli” 587 pezzi, che verrà invece venduto a 59,99 euro. Tra le caratteristiche salienti di questo set troviamo la sua “snodabilità”: è infatti possibile muovere a propria discrezione gli arti, la testa e la coda del Pokémon.

Ultimo ma non di certo per importanza (e per costi, soprattutto) l’imponente set con protagonisti Venusaur, Charizard e Blastoise, che rappresentano le evoluzioni finali dei primi starter della serie Pokémon. Per coloro che acquisteranno il set di Venusaur, Charizard e Blastoise, poi, sarà inclusa in omaggio (fino ad esaurimento scorte) una collezione delle medaglie della regione di Kanto, la prima storica regione che ha fatto da sfondo alle vicende dei videogiochi Pokémon. Nello specifico, il set sarà composto da ben 6838 pezzi, e verrà venduto a 649,99 euro.

I tre nuovi set LEGO dedicati ai Pokémon saranno disponibili sul mercato italiano a partire dal prossimo 27 febbraio, con la possibilità (già da oggi) di preordinarli sul sito ufficiale della compagnia: non ci resta quindi che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali in merito ad altre (possibili) uscite a tema Pokémon direttamente da LEGO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nei prossimi mesi.