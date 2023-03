Recensione LEGO Centrotavola di fiori secchi – Da qualche anno LEGO ha introdotto la Botanical Collection, che di recente ha visto l’introduzione di due nuovi modelli. Si tratta di riproduzioni di piante, perfette per dare un tocco di colore alla casa mostrando nel contempo la propria passione per i mattoncini colorati.

Da qualche settimana la collezione si è arricchita di due nuovi elementi, LEGO Bouquet di fiori selvatici e LEGO Centrotavola di fiori secchi. Quest’ultimo è pensato per arricchire una tavola in modo creativo e originale, ma può trovare facilmente posto in molti angoli della casa, viste le dimensioni compatte. Oggi dunque vi parlo di questo set, del suo montaggio e di alcune soluzioni davvero particolari adottate dagli ingegneri LEGO per riprodurre gli elementi della natura.

Soluzioni creative

Mai come in questo set sono stati utilizzati elementi particolari per riprodurre gli elementi che compongono il centrotavola e nello stesso manuale di istruzioni sono presenti alcune note che spiegano come siano stati creati alcuni fiori. Nella confezione sono presenti sette sacchetti (anche se l’ultimo vi servirà quasi esclusivamente per unire due set e fare un centrotavola più grande) e due manuali, ognuno dedicato a una delle due metà.\

In realtà molte delle costruzioni sono identiche, anche se non si tratta mai di passaggi noiosi o particolarmente ripetitivi. Nella base del centrotavola sono presenti un paio di elementi nuovi, delle piastre 2×6 con un’asola per il fissaggio a parete, pezzi che non si vedono spesso in un set LEGO. Particolarmente bizzarra la scelta di utilizzare degli ingranaggi conici impilato di un elemento Technic per ricreare le forme del miglio perlato, ma non sono da meno le fruste, mutuate da qualche set dedicato a Indiana Jones, che sorreggono delle piccole zucche e danno un ulteriore tocco di originalità alla creazione.

Tutti gli elementi sono fissati in maniera solida su alcuni pezzi snodabili, consentendo quindi a ognuno di disporre ogni fiore a piacimento, Nessuno vi vieta inoltre di cambiare la disposizione, creando quindi una composizione unica rispetto a quella proposta dal manuale, che adotta uno schema speculare.

Anche i due elementi di spicco della composizione, vale a dire la gerbera e la rosa, non mancano di stupire durante il montaggio. La prima è composta da una serie di pale di remi fissate su un grande volante, la seconda adotta alcuni passaruota di auto per i petali interni e dei nuovi gusci per quelli interni, soluzioni geniali che permettono di ottenere un risultato finale davvero realistico.

Per non parlare di una serie di fiori realizzati con delle spalline riprese da un set dedicato ai pirati risalente al 1989 e colorate di arancione, con un risultato finale davvero molto particolare oltre che realistico. Le spighe di grano invece utilizzano delle corone impilate per dare all’oggetto il tipico aspetto che tutti conosciamo. La corona, insieme a una roccia utilizzata in passato per simulare pepite preziose, è utilizzata per realizzare delle gemme che impreziosiscono la composizione floreale.

Un risultato davvero perfetto

Il risultato finale, ottenibile con un’oretta di lavoro, è davvero spettacolare, con un effetto lucido che riprende quello di numerosi centritavola, ricoperti da cera o vernice trasparente per preservarli nel tempo. È un oggetto pronto per dare un tocco di originalità alla vostra tavola, anche nelle occasioni più formali, ma che non stona sotto alla TV, ad esempio, o in un mobile a giorno per spezzarne la monotonia.

Se poi avete acquistato altri set della linea Botanicals, come il bonsai, l’uccello del paradiso, l’orchidea o le piante grasse, potete ricreare un angolino verde in casa che non avrà bisogno di manutenzione, se non qualche occasionale spolverata. Una soluzione ideale per chi, come il sottoscritto, non ha il pollice verde ma non disdegna comunque di avere qualche pianta in casa.

Potete acquistare il set LEGO Centrotavola di fiori secchi sul sito online LEGO a soli 49,99 euro, niente male per un set che comprende oltre 800 pezzi.