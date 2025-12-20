Il popolare Ultrahuman Ring Air, l’anello smart dedicato al monitoraggio della salute, si arricchisce di una funzione inedita: la rilevazione del russamento e il tracciamento della stabilità respiratoria notturna. L’aggiornamento, disponibile a livello globale, introduce una tecnologia proprietaria chiamata Health PowerPlug, che combina analisi audio, tracciamento biometrico avanzato e intelligenza artificiale.

Ultrahuman Ring Air visione più completa del sonno

Secondo Ultrahuman, questa è “una delle soluzioni consumer più complete mai realizzate per comprendere la salute respiratoria notturna”. L’anello non si limita più a registrare parametri come la frequenza cardiaca o la temperatura cutanea, ma ora fornisce anche una panoramica dettagliata delle sessioni di russamento, integrandole in un quadro complessivo che evidenzia andamenti, variazioni e correlazioni tra il respiro e la qualità del sonno.

Il dispositivo è anche in grado di rilevare colpi di tosse e disturbi respiratori durante la notte. Tutti i dati raccolti vengono poi incrociati con i pattern di movimento, i periodi di frammentazione del sonno e la frequenza cardiaca a riposo, per mostrare in che modo eventuali problemi respiratori influiscono sulla qualità del riposo.

L’azienda sottolinea come questo nuovo sistema possa diventare un valido strumento per chi desidera sperimentare interventi mirati, ad esempio provare un nuovo cuscino o modificare la postura durante il sonno per ridurre il russamento. L’obiettivo non è fornire una diagnosi medica, ma aiutare l’utente a individuare correlazioni e migliorare le proprie abitudini di riposo.

Abbonamento e accesso ai nuovi dati

Per utilizzare le nuove funzioni, Ultrahuman prevede un piano in abbonamento dal costo di 4 dollari al mese o 40 dollari l’anno, che sblocca l’analisi completa dei dati e le statistiche storiche sull’evoluzione della salute respiratoria.

Con questo aggiornamento, l’Ultrahuman Ring Air si posiziona sempre più come uno dei dispositivi più avanzati nel monitoraggio del sonno, offrendo una combinazione di sensori e intelligenza artificiale che finora si trovava solo in apparecchiature professionali.