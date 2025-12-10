Ultrahuman, brand sempre più prominente nel mondo del benessere digitale, sorprende tutti e annuncia una collaborazione che unisce tecnologia e moda con Diesel, dando vita al nuovo Diesel Ultrahuman Ring, si tratta di una versione rivisitata e dal design più audace del celebre Ring Air che punta a trasformare lo smart ring anche in un accessorio di stile. Scopriamo nel dettaglio questa inedita collaborazione.

Ultrahuman e Diesel insieme per un Ring Air dal design più audace

Sotto la direzione creativa di Glenn Martens, il dispositivo arriva in due varianti: una in argento lucido e una in nero cosiddetto “distressed”, entrambe caratterizzate dal logo “Double D” di Diesel inciso con grande evidenza sulla fascia.

L’obiettivo di questa collaborazione è quello di spostare l’immaginario del wearable tutto tecnologia per sfociare nella moda contemporanea, trasformando lo smart ring in un oggetto anche da sfoggiare e non solo da indossare privatamente per monitorare la salute.

Sebbene l’aspetto sia molto diverso e incarni bene l’estetica della casa di moda, il Diesel Ultrahuman Ring conserva tutte le specifiche tecniche del modello originale. Rimane quindi la struttura ultraleggera, un’autonomia di 4-6 giorni e l’intera gamma di funzioni di monitoraggiodel sonno, frequenza cardiaca, recupero, livello di prontezza corporea e le varie analisi dei livelli di attività fisica.

Oltre all’anello, fanno parte di questa collaborazione anche degli accessori che seguono la stessa filosofia estetica. Nella confezione, infatti, è incluso un base charger personalizzato Diesel, rifinito nel classico rosso del brand, accompagnato da un cavo USB-C, anch’esso coordinato.

Come per il modello standard, il punto di forza di Ultrahuman rispetto alla concorrenza nel segmento degli smart ring, ma anche in quello del neo nato settore dei dispositivi con cui monitorare la propria salute 24/7, rimane indubbiamente l’assenza di abbonamenti: Ultrahuman infatti continua a offrire analisi complete e dati di salute senza canoni mensili; una volta acquistato l’anello, questo è di proprietà dell’utente e la piattaforma digitale è gratuita.

Prezzo e disponibilità

Il Diesel Ultrahuman Ring è già disponibile, ma con una limitazione importante: non arriverà negli Stati Uniti a causa del blocco delle importazioni che, come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, l’azienda indiana sta affrontando a seguito della disputa legale con Oura.

Il dispositivo è in vendita a 559 euro in Europa, un prezzo superiore rispetto ai 325 euro del Ring Air standard. È disponibile anche in Giappone, Australia, Emirati Arabi Uniti e India.

Moda e tecnologia, un binomio sempre attuale

La partnership tra Diesel e Ultrahuman segna un ritorno della casa di moda italiana nel mondo dei wearable, dopo l’esperienza con lo smartwatch Diesel On Griffed Gen 6 nel 2023. Questa volta, però, la scelta è caduta su un form factor più discreto e versatile e che, soprattutto, sta vivendo una crescita esponenziale.

In conclusione, è bene sottolineare che collaborazioni di questo tipo non sono una novità nell’industria: Oura ha collaborato con Gucci, mentre Apple ha realizzato versioni speciali dei suoi cinturini con Hermès. Tuttavia, ciò che caratterizza il Diesel Ultrahuman Ring è questa forte impronta estetica data dalla volontà di rompere con il solito design minimalista degli smart ring in titanio per adottare un approccio visivo molto più audace.

Peraltro, Ultrahuman sta preparando il lancio del Ring Pro, dunque sarà interessante capire se l’azienda indiana deciderà di proseguire la collaborazione con Diesel anche per il modello di punta.