Nel corso del CES 2026 di Las Vegas, UGREEN ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella presentando una visione decisamente più ambiziosa del proprio futuro, racchiusa nel concetto Activate Smarter Living, che punta a ridefinire il concetto di vita connessa partendo da tre pilastri ben precisi: archiviazione intelligente, sicurezza domestica proattiva e ricarica avanzata.

Come sempre accade in questi casi, non si tratta di un singolo prodotto, bensì di un vero e proprio ecosistema, che include tra le novità più rilevanti i nuovi NASync iDX con intelligenza artificiale locale, il debutto assoluto di UGREEN nel settore della smart home security con la serie SynCare e un nuovo caricabatterie desktop Nexode Pro da 300 W pensato per ambienti multidispositivo.

NASync iDX6011 e iDX6011 Pro

Il cuore dell’annuncio di UGREEN è rappresentato senza dubbio dai nuovi NASync iDX6011 e iDX6011 Pro, due soluzioni NAS di nuova generazione che segnano un deciso passo in avanti rispetto al già apprezzato portfolio NASync, soprattutto per quanto riguarda prestazioni e integrazione dell’intelligenza artificiale.

Parliamo di dispositivi basati su processori Intel Core Ultra, affiancati da memorie LPDDR5x fino a 64 GB, doppia connettività 10 GbE, due porte Thunderbolt 5 e una capacità di archiviazione scalabile fino a 196 TB. Specifiche che, tanto per fare qualche esempio, li rendono adatti non solo all’utilizzo domestico avanzato, ma anche a studi creativi, professionisti e piccole imprese.

La vera novità però è l’IA completamente locale, che elimina la necessità di affidarsi a servizi cloud esterni, con evidenti vantaggi in termini di privacy, sicurezza e costi nel lungo periodo; l’intelligenza artificiale integrata consente infatti di interagire con i propri file in modo naturale e contestuale, andando ben oltre la semplice indicizzazione.

Tra le funzioni principali troviamo:

Ricerca universale -> permette di trovare file descrivendo concetti, scene o ricordi, senza dover ricordare nomi o cartelle

-> permette di trovare file descrivendo concetti, scene o ricordi, senza dover ricordare nomi o cartelle Uliya AI Chat -> un vero e proprio modello linguistico integrato per interrogare i contenuti archiviati, riassumere documenti o generare note, il tutto offline

-> un vero e proprio modello linguistico integrato per interrogare i contenuti archiviati, riassumere documenti o generare note, il tutto offline Album AI -> capace di riconoscere volti, oggetti, animali, scene e testo per organizzare automaticamente le librerie fotografiche

-> capace di riconoscere volti, oggetti, animali, scene e testo per organizzare automaticamente le librerie fotografiche Memo vocali intelligenti -> con trascrizione, traduzione e sintesi direttamente sul dispositivo

-> con trascrizione, traduzione e sintesi direttamente sul dispositivo Organizzazione automatica dei file -> ordina documenti e contenuti al momento del caricamento

Un approccio che, come spesso accade quando si parla di IA locale, punta a restituire all’utente pieno controllo sui propri dati, senza compromessi.

UGREEN entra nella sicurezza domestica smart con SynCare

Non meno interessante è l’ingresso ufficiale di UGREEN nel settore della sicurezza domestica intelligente con la nuova serie SynCare, un ecosistema all-in-one che combina telecamere indoor e outdoor, videocitofono e display di controllo centrale in un’unica rete integrata.

Qui l’intelligenza artificiale non si limita a registrare eventi, ma li interpreta, riconoscendo persone, animali e situazioni rilevanti, anticipando potenziali rischi e generando avvisi intelligenti basati sul contesto.

La gamma include:

SynCare Indoor Cam ID500 Pro (4K) e ID500 Plus (2K) , con pan-tilt fluido e IA multimodale

, con pan-tilt fluido e IA multimodale SynCare Outdoor Cam OD600 Pro , resistente alle intemperie, con design ibrido bullet/PTZ, zoom ottico e registrazione continua 24/7

, resistente alle intemperie, con design ibrido bullet/PTZ, zoom ottico e registrazione continua 24/7 SynCare Video Doorbell DB600 Pro, con video 4K+2K head-to-toe e rilevamento intelligente

Tutti i dispositivi convergono nel SynCare Smart Display D500, un hub centrale con Wi-Fi dual band, controllo via app e reportistica in tempo reale, che funge da vero cervello dell’intero sistema.

Da sottolineare anche la scelta di UGREEN di puntare sull’archiviazione locale crittografata tramite NASync, eliminando la dipendenza dal cloud e rafforzando ulteriormente la tutela della privacy, un aspetto che molti utenti, soprattutto quelli più attenti, continuano a considerare fondamentale.

Nexode Pro 300W: ricarica da scrivania senza compromessi

A completare il quadro c’è il nuovo UGREEN Nexode Pro 300W GaN, un caricabatterie da tavolo a otto porte pensato per chi lavora circondato da dispositivi. La distribuzione intelligente dell’energia consente di alimentare contemporaneamente laptop, tablet e smartphone, adattando automaticamente potenza e protezioni.

Le specifiche parlano chiaro:

tre porte USB-C PD 3.1 da 140 W

una porta DC dedicata da 240 W per laptop e workstation da gaming

display TFT da 3 pollici per il monitoraggio in tempo reale

cinque modalità di ricarica intelligenti, gestibili anche via app

sistema Thermal Guard per la sicurezza ad alta potenza

Una soluzione che, come spesso accade con i prodotti Nexode, vuole diventare il punto unico di ricarica sulla scrivania.

Prezzi e disponibilità

UGREEN ha già aperto i preordini per i nuovi NAS sul sito ufficiale, con una formula che consente di risparmiare fino a 1.040 dollari versando un acconto di 30 dollari; la campagna Kickstarter partirà a marzo.

I prezzi annunciati sono i seguenti:

NASync iDX6011 Pro (64 GB) : 1.559 dollari (listino 2.599 dollari)

: 1.559 dollari (listino 2.599 dollari) NASync iDX6011 (64 GB) : 1.199 dollari (listino 1.999 dollari)

: 1.199 dollari (listino 1.999 dollari) NASync iDX6011 (32 GB): 999 dollari (listino 1.699 dollari)

La serie SynCare arriverà nella seconda metà del 2026, mentre il Nexode Pro 300W è atteso indicativamente nel secondo trimestre del 2026; non sono ancora stati comunicati i prezzi di vendita.

Resta ora da capire come UGREEN declinerà questa visione anche sul mercato europeo e, soprattutto, quale sarà l’accoglienza da parte degli utenti, che dovranno dunque pazientare ancora un po’ per mettere mano su un ecosistema che, almeno sulla carta, promette di essere decisamente interessante.