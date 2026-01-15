Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema di dispositivi indossabili e lo fa con un prodotto che punta dritto alla praticità quotidiana: i nuovi Mijia Smart Audio Glasses, ora disponibili a livello globale, Italia compresa. Non si tratta di smart glasses classici con display integrato, ma di una soluzione più discreta e orientata all’audio, pensata per che vuole restare connesso senza indossare cuffie o auricolari.

L’approccio, come spesso accade con i prodotti Xiaomi, è chiaro fin da subito: funzionalità essenziali, prezzo accessibile e un’autonomia superiore alla media, elementi che rendono questi occhiali una valida alternativa a soluzioni più costose come i Ray-Ban Meta.

I Mijia Smart Audio Glasses sono i nuovi wearable audio di Xiaomi

È bene chiarirlo subito, i Mijia Smart Audio Glasses non integrano un display come altre soluzioni già note, Xiaomi posiziona il prodotto piuttosto come occhiali audio intelligenti, dotati di altoparlanti integrati, quattro microfoni, fotocamere per brevi registrazioni, controlli touch per gestire funzioni e assistente vocale.

Un’impostazione che li rende ideali per telefonate, ascolto di contenuti audio e interazioni rapide, mantenendo però un design più sobrio e utilizzabile anche per lunghi periodi.

Rispetto ai precedenti Smart Audio Glasses di Xiaomi, il nuovo modello di Mijia si distingue per un design più sottile e una migliore gestione dell’energia. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, gli occhiali offrono fino a 13 ore di utilizzo continuo, e fino a 12 giorni di autonomia in standby (un giorno in più rispetto al precedente modello).

Numeri decisamente interessanti per un dispositivo indossabile di questo tipo, che punta a essere sempre pronto all’uso senza la necessità di ricariche frequenti.

Dal punto di vista tecnico, i Mijia Smart Audio Glasses di Xiaomi si presentano come un prodotto solido e completo per la fascia di prezzo:

certificazione IP54 , quindi resistenti a polvere e schizzi d’acqua

, quindi resistenti a polvere e schizzi d’acqua Bluetooth 5.4 per una connessione più stabile ed efficiente

per una connessione più stabile ed efficiente compatibilità con Android 10.0, iOS 14 e versioni successive

supporto ai gesti touch per il controllo rapido e l’attivazione dell’assistente vocale

Le fotocamere integrate non sono pensate per un uso avanzato, ma per brevi registrazioni, coerentemente con la filosofia del prodotto, che resta focalizzata sull’audio e sull’uso quotidiano.

Uno dei punti di forza è, come prevedibile, il prezzo: i Mijia Smart Audio Glasses sono già disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo di 179 euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto a molte alternative presenti sul mercato, soprattutto se si considerano autonomia, dotazione tecnica e l’affidabilità dell’ecosistema Xiaomi.

I nuovi occhiali intelligenti di Xiaomi non cercano di stupire con funzionalità futuristiche, ma puntano su equilibrio, semplicità e prezzo competitivo; un prodotto pensato per chi vuole sperimentare il mondo degli audio wearable senza spendere cifre elevate e senza rinunciare a un’autonomia convincente.