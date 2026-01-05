L’anno che si è appena concluso ci ha dato molte informazioni su quello che potrebbe essere il futuro dei dispositivi wearable. Se il mercato degli smartwatch ha per molti aspetti raggiunto la sua piena maturità e i visori faticano a convincere il grande pubblico (per l’ingombro, il peso e la possibilità di essere utilizzati nella vita quotidiana), gli occhiali smart sembrano potersi ritagliare uno spazio particolarmente interessante. E i nuovi XREAL 1S, che propongono un ottimo equilibrio tra potenza visiva e comfort di utilizzo, si candidano a diventare il nuovo punto di riferimento della categoria.

Una nuova generazione di occhiali smart

XREAL, azienda cinese nata nel 2017 con il nome di Nreal e che nel corso degli anni è diventata una delle realtà di riferimento del settore della realtà estesa (XR), è tornata sul mercato con i nuovi occhiali smart 1S. Dopo Air 2 e Air 2 Ultra, con la nuova generazione di occhiali a realtà aumentata, XREAL punta a rivoluzionare l’intrattenimento mobile. I nuovi XREAL 1S, infatti, rappresentano un’evoluzione che unisce design, potenza visiva e intelligenza spaziale per offrire un’esperienza immersiva, sempre pronta all’uso.

L’obiettivo di questi occhiali è portare ovunque uno schermo virtuale da 500”, senza dover rinunciare a comfort e versatilità. Il risultato è un visore leggero e discreto, capace di sostituire smartphone, tablet e perfino i piccoli schermi degli aerei con un display virtuale ad alta risoluzione sempre davanti ai propri occhi.

Le caratteristiche tecniche

A rendere particolarmente interessanti gli occhiali XREAL 1S c’è il nuovo pannello micro OLED fornito da Sony, che raggiunge una risoluzione di 1200p per lente, con un refresh rate di 120Hz e una copertura cromatica che raggiunge il 108% dello spazio sRGB. Il livello di precisione cromatica è garantito da un valore ΔE inferiore a 3, indicatore di una resa estremamente fedele. Le immagini risultano nitide, luminose e fluide, grazie a una luminosità massima di 700 nit, pensata ovviamente anche per un utilizzo all’aperto.

Sotto la scocca c’è il processore XREAL X1, un chip sviluppato internamente e progettato specificamente per l’uso in ambienti tridimensionali. La latenza tra il movimento dell’utente e la risposta dell’immagine è ridotta a soli 3 millisecondi, garantendo una visione stabile, fluida e priva di distorsioni. Questo si traduce in un’esperienza visiva reale, senza effetti di scivolamento o nausea da movimento.

Sono tre le principali modalità di fruizione: Anchor Mode, Follow Mode e Ultra-Wide Mode. Con Anchor Mode lo schermo resta fermo nello spazio, ideale per ambienti statici come la scrivania. Follow Mode, invece, accompagna l’utente nei suoi spostamenti, mantenendo costante la posizione dello schermo. Infine, Ultra-Wide Mode estende il campo visivo per facilitare il multitasking, passando con semplicità dal lavoro al gioco.

A stupire è anche la funzionalità di conversione automatica da 2D a 3D, integrata direttamente negli occhiali. Basta collegare un dispositivo via USB-C e i contenuti prendono vita in tre dimensioni, senza installazioni né configurazioni aggiuntive. Film, foto, giochi o video di eventi sportivi diventano più coinvolgenti, sfruttando appieno le potenzialità dell’hardware.

La qualità visiva è accompagnata da un comparto audio all’altezza, curato da Bose, che ha sviluppato una configurazione dedicata con cancellazione attiva del rumore in uplink, array di microfoni e un’architettura acustica ad alta fedeltà. Il risultato è un suono dinamico, tridimensionale, che amplifica il senso di immersione e accompagna con precisione ogni tipo di contenuto.

Occhiali che non isolano dal mondo circostante

Anche l’interazione con il mondo esterno è stata curata nei minimi dettagli. Le lenti sono dotate di trasparenza automatica in modo che diventino trasparenti quando si distoglie lo sguardo e si oscurano quando ci si concentra di nuovo sullo schermo virtuale. Una soluzione elegante che consente di restare presenti nell’ambiente circostante senza interrompere l’esperienza.

Con un peso di appena 82 grammi, una distribuzione bilanciata e naselli in silicone medicale, gli occhiali XREAL 1S sono pensati per un uso quotidiano continuativo. Le aste laterali includono un nuovo sistema a cerniera regolabile in tre posizioni, adattandosi a ogni forma del viso e riducendo al minimo la pressione anche dopo molte ore di utilizzo.

Insieme agli occhiali, l’azienda cinese ha lanciato anche XREAL Neo, una batteria esterna da 10.000 mAh che funziona anche come hub video. Pensata per offrire più autonomia, consente di alimentare sia gli occhiali che un secondo dispositivo. Ma la vera novità è la compatibilità degli occhiali anche con console come Nintendo Switch, che fino a oggi non erano supportate.

Prezzo e disponibilità

Gli XREAL 1S sono già disponibili all’acquisto su Amazon e il sito ufficiale dell’azienda. Il prezzo è di circa 400€ (449 dollari), mentre XREAL Neo viene proposto a 90€ (99 dollari) fino al 4 febbraio.