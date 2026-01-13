OpenAI è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni nel mondo dell’intelligenza artificiale, grazie a prodotti come ChatGPT, Sora e Codex e, più in generale, a un ecosistema software che continua ad espandersi e a evolversi a ritmi piuttosto sostenuti. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete nelle scorse ore, l’azienda potrebbe essere pronta a fare un passo decisamente importante anche sul fronte hardware, entrando in un settore finora dominato da nomi ben noti come Apple.

Secondo quanto riportato, OpenAI starebbe lavorando a un paio di auricolari wireless pensati per competere direttamente con gli AirPods premium, con un possibile lancio fissato già entro la fine dell’anno, più precisamente intorno al mese di settembre.

Un progetto hardware ambizioso con nome in codice Sweetpea per OpenAI

Il progetto, internamente noto con il nome in codice Sweetpea, sarebbe uno dei primi tasselli della più ampia strategia hardware di OpenAI; l’azienda avrebbe infatti già incaricato Foxconn di prepararsi alla produzione di cinque dispositivi differenti entro il quarto trimestre del 2028, anche se al momento non è del tutto chiaro quali saranno gli altri prodotti (si parla, in modo piuttosto vago, di un dispositivo per la casa e persino di una penna smart).

In questo contesto però, gli auricolari rappresenterebbero la priorità assoluta, sopratutto per via del forte coinvolgimento del team guidato da Jony Ive, segno che OpenAI starebbe puntando moltissimo su design, materiali e qualità costruttiva, tanto per fare qualche esempio.

Uno degli aspetti più interessanti, e allo stesso tempo più nebulosi, riguarda proprio il design, descritto dalle fonti come unico e mai visto prima; secondo le informazioni trapelate:

il dispositivo principale sarebbe realizzato in metallo

la forma ricorderebbe quella di un sassolino o di un uovo

all’interno di questo guscio troverebbero spazio due moduli a forma di pillola , estraibili

, estraibili questi ultimi non andrebbero inseriti nel condotto uditivo in modo tradizionale, ma si appoggerebbero dietro l’orecchio

Una soluzione decisamente atipica rispetto agli standard attuali del mercato e che, ovviamente, solleva parecchie domande su comfort, qualità audio e praticità d’uso. Al momento però, non è ancora chiaro come OpenAI intenda differenziare davvero l’esperienza rispetto a quanto già offerto dai principali competitor.

Sul fronte tecnico, le indiscrezioni diventano ancora più interessanti, il leaker parla infatti di un processore a 2 nm in stile smartphone, con Exynos indicato come uno dei candidati più apprezzati. Non solo, OpenAI avrebbe anche sviluppato un chip personalizzato, pensato per consentire agli auricolari di sostituire alcune azioni dell’iPhone comandando Siri, un dettaglio che, se confermato, aprirebbe scenari piuttosto curiosi sul livello di integrazione con l’ecosistema Apple.

Tutto questo, ovviamente, avrebbe un costo; secondo le fonti, la distinta base (BOM) sarebbe molto elevata, addirittura paragonabile a quella di uno smartphone, il che lascia facilmente intuire come il prezzo finale non sarà affatto contenuto. In altre parole, non ci troveremmo di fronte a un prodotto mainstream, ma a un dispositivo premium a tutti gli effetti.

Sempre secondo quanto emerso, OpenAI punterebbe a un lancio nel mese di settembre, con una proiezione di volumi compresa tra 40 e 50 milioni di unità nel primo anno; numeri decisamente ambiziosi, che testimoniano come l’azienda creda molto in questo progetto e nel potenziale di un prodotto audio fortemente integrato con l’intelligenza artificiale.

Ovviamente, è bene sottolinearlo, si tratta ancora di informazioni non ufficiali, basate su fughe di notizie e indiscrezioni di corridoio. Non è dunque chiaro se, come e quando questi auricolari vedranno realmente la luce, né quale sarà la loro reale proposta di valore rispetto a soluzioni già affermate come gli AirPods. Non ci resta che attendere prima di avere conferme concrete da parte di OpenAI.