Dato che il 2026 è sempre più vicino, sono in tanti in questi giorni a redigere un bilancio del 2025 e anche i principali servizi Web o piattaforme social stanno fornendo agli utenti gli highligths dell’anno che sta per terminare.

Ebbene, tra le aziende che hanno deciso di offrire ai propri clienti uno strumento di questo tipo vi è pure OpenAI, che nelle scorse ore ha lanciato ufficialmente Your Year with ChatGPT.

Anche ChatGPT ha il suo riassunto dell’anno che sta per finire

Così come viene spiegato dal team di OpenAI, si tratta di un’esperienza di fine anno facoltativa e personalizzata, realizzata appositamente per riflettere il modo in cui ciascun utente ha interagito con ChatGPT nel corso del 2025.

L’idea del team di OpenAI è quella di mettere in evidenza temi di alto livello tratti dalle conversazioni degli utenti e include statistiche riepilogative su come il servizio è stato usato nel corso dell’anno.

Per visualizzare Your year with ChatGPT è necessario attivare le opzioni Memoria e Cronologia delle chat e raggiungere una soglia minima di attività (in caso di attività molto limitata, infatti, verranno visualizzate soltanto le statistiche di base della chat).

Stando a quanto è stato precisato dal team di OpenAI, questa esperienza è in fase di implementazione in queste ore in modo graduale e, pertanto, potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti.

Al lancio sarà disponibile in lingua inglese negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda per gli utenti Free, Plus e Pro mentre non sarà disponibile per i piani Business, Enterprise o Edu.