Al CES 2026, JBL ha deciso di rinnovare l’intero concetto di auricolare wireless, puntando su una gamma di modelli pensata per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente. La nuova collezione comprende dispositivi sportivi, open-ear e persino modelli dedicati all’audio di alta fedeltà, tutti accomunati da un approccio più naturale all’ascolto e da un design curato nei minimi dettagli.

L’azienda americana, ormai sinonimo di qualità nel settore audio consumer, introduce la sua tecnologia proprietaria OpenSound, concepita per dirigere il suono verso l’orecchio senza occludere completamente il condotto uditivo. Questo sistema consente di percepire i suoni ambientali, un vantaggio non da poco per chi corre in città, si allena in palestra o semplicemente vuole rimanere consapevole dell’ambiente circostante.

JBL Endurance Zone: potenza, autonomia e consapevolezza sonora

Il modello di punta della serie sportiva si chiama JBL Endurance Zone, progettato per chi cerca prestazioni elevate e comfort durante le sessioni di allenamento. Sono auricolari che offrono fino a 32 ore di autonomia totale e supportano la ricarica rapida, così bastano pochi minuti nel case per ottenere diverse ore di musica.

Grazie alla tecnologia OpenSound, gli Endurance Zone garantiscono un audio direzionale chiaro senza compromettere la percezione dell’ambiente. Il design con ganci auricolari assicura una vestibilità stabile anche nei movimenti più intensi, mentre la certificazione di resistenza a sudore e urti li rende adatti agli allenamenti più impegnativi. Il prezzo di lancio è di 180 dollari, con disponibilità prevista entro la fine di gennaio.

Endurance Peak 4 e Pace: autonomia e convenienza

Per chi mette l’autonomia al primo posto, JBL propone gli Endurance Peak 4, che raggiungono fino a 48 ore complessive grazie al supporto del case di ricarica. Pur rinunciando alla tecnologia OpenSound, questi auricolari puntano su un suono potente e bilanciato, adatto a chi desidera isolamento e bassi profondi. Il prezzo è fissato a 130 dollari, con vendite previste anch’esse nel corso di gennaio.

Un’alternativa più accessibile arriva con gli Endurance Pace, modello avvolgente progettato per chi non vuole spendere troppo ma desidera comunque la comodità dell’ascolto open-ear. Con un prezzo di 90 dollari, offrono 10 ore di autonomia continua ma non includono un case di ricarica. Saranno disponibili entro fine mese, rappresentando un’ottima scelta per sportivi o pendolari.

Endurance Run 3: ritorno alle origini con il filo

In un’epoca dominata dal wireless, JBL non dimentica chi preferisce un collegamento stabile e immediato. Gli Endurance Run 3 sono auricolari cablati disponibili in due versioni, una con connessione USB-C e una con jack da 3,5 mm, proposti a un prezzo compreso tra 25 e 35 dollari. Pensati per la massima semplicità, saranno disponibili a partire da febbraio.

Serie Sense: audio spaziale e comfort prolungato

La seconda grande novità arriva con la linea JBL Sense, destinata a chi cerca un ascolto più immersivo e raffinato. Il modello Sense Pro adotta pienamente la tecnologia OpenSound ma punta anche sulla qualità audio hi-fi, con driver di nuova progettazione e un algoritmo di potenziamento dei bassi.

Gli auricolari supportano la riproduzione di contenuti spaziali, includono ricarica wireless e raggiungono fino a 38 ore di autonomia complessiva. Inoltre, grazie ai quattro microfoni integrati, garantiscono una qualità cristallina nelle chiamate. Il prezzo d’ingresso è di 200 dollari, con arrivo previsto per marzo.

Chi preferisce un design più leggero e un prezzo inferiore può optare per i Sense Lite, pensati per un uso quotidiano prolungato. Anch’essi dotati di OpenSound, offrono 32 ore di autonomia, controlli touch e una costruzione ultraleggera. Saranno acquistabili da marzo a 150 dollari.

JBL Soundgear Clips: l’audio che si indossa

Chiude la presentazione una proposta dal look innovativo: i JBL Soundgear Clips, auricolari leggeri che si agganciano direttamente all’orecchio. Basati sulla tecnologia di trasmissione a conduzione aerea, permettono di ascoltare musica e podcast senza isolarsi dal mondo esterno. Il design, moderno e distintivo, vanta finiture metalliche e plastiche traslucide, per uno stile futuristico.

Con 32 ore di autonomia e ricarica rapida, i Soundgear Clips si collocano nella fascia dei 150 dollari e arriveranno anch’essi a marzo, completando una line-up che punta a coprire ogni esigenza d’ascolto.