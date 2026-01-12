Xiaomi amplia il proprio sconfinato ecosistema per la casa con un nuovo elettrodomestico pensato per chi cerca lavaggi più efficaci e automatizzati. Stiamo parlando della nuova Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Smart Dosing, una lavatrice smart dal nome complesso che debutta in Cina con una capacità generosa, tecnologie proprietarie e una solida integrazione con l’ambiente HyperOS.

Mijia Washing Machine Pro è ufficiale

Come si evince dalle specifiche, il nuovo modello Mijia è progettato per gestire carichi importanti. La capacità di lavaggio infatti arriva a 12 kg, mentre l’asciugatura si ferma a 9 kg, rendendola adatta a lavaggi settimanali di capi voluminosi come piumoni, giacche invernali e biancheria da letto, afferma l’azienda.

Il cuore della macchina è caratterizzato da un motore inverter da 1.200 giri al minuto, pensato per garantire una maggiore efficienza energetica e una migliore silenziosità. Xiaomi dichiara inoltre un wash ratio di 1,3, valore che indica una maggiore efficacia nella rimozione dello sporco a parità di ciclo, riducendo la necessità di ripetere i lavaggi.

Tecnologia Super Electrolysis

Uno degli elementi distintivi di questa lavatrice è la Super Electrolysis Technology, una soluzione proprietaria di Xiaomi che sfrutta l’ossigeno attivo generato tramite elettrolisi. Il sistema è progettato per rimuovere le macchie senza ricorrere ad additivi chimici, migliorare la brillantezza dei tessuti e ridurre il trasferimento di colore tra i capi.

Secondo l’azienda, questa tecnologia è in grado di affrontare oltre 20 tipi di macchie difficili, tra cui olio, sangue, salsa di soia e succhi di frutta. Xiaomi parla anche di una protezione del colore fino a quattro volte superiore rispetto ai metodi tradizionali, senza lasciare residui sui tessuti.

Igienizzazione avanzata, programmi di lavaggio e asciugatura controllata

La Mijia Washing Machine Pro combina sterilizzazione a vapore ad alta temperatura e elettrolisi a freddo, ottenendo risultati dichiarati di rilievo sul piano igienico. I dati forniti indicano una rimozione del 99,999% di batteri e virus e l’eliminazione totale degli acari.

Questo approccio rende la lavatrice adatta anche a capi delicati, come abbigliamento per neonati e biancheria intima, un aspetto sempre più centrale per molti utenti.

Xiaomi ha integrato 31 programmi di lavaggio e trattamento, che spaziano dalla lana ai piumini, passando per il refresh a vapore, una modalità di “lavaggio a secco leggero” e cicli dedicati alla profumazione dei tessuti. Non manca una modalità rapida da 12 minuti per piccoli carichi poco sporchi.

Durante l’asciugatura, la macchina opera in un intervallo di 55°C–65°C, utilizzando un flusso d’aria elevato per preservare la morbidezza dei capi ed evitare stress termici eccessivi.

Sistema di dosaggio smart e HyperOS

Un altro punto di forza è il sistema di dosaggio intelligente doppio, in grado di gestire detergente e ammorbidente o disinfettante per un periodo fino a un mese. La lavatrice analizza peso del carico e livello di sporco, regolando il dosaggio con precisione al millilitro.

Come da abitudini, la connettività è affidata a HyperOS Connect, con pieno supporto all’app Mi Home e agli altoparlanti smart Xiaomi. È possibile avviare i cicli da remoto, programmare i lavaggi, monitorare lo stato in tempo reale e ricevere aggiornamenti OTA, mantenendo il software sempre aggiornato.

Prezzo e disponibilità

La lavatrice-asciugatrice Mijia Washing Machine Pro sarà in vendita a partire dal 16 gennaio 2026, con un prezzo di lancio fissato a 3.528 yuan, pari a circa 434,60 euro al cambio attuale. Un posizionamento che la colloca nella fascia medio-alta della categoria, scegliendo di puntare più sulle funzioni avanzate che su un semplice rapporto qualità-prezzo vantaggioso.

Il lancio della Mijia Washing Machine Pro conferma la strategia di Xiaomi nel rafforzare sempre di più il proprio ecosistema domestico, affiancando a smartphone e dispositivi smart una gamma sempre più ampia di elettrodomestici connessi.