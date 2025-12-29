Nelle ultime ore Xiaomi ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento che mira a rifinire il software della sua Smart Band 10 e che, pur non introducendo novità rivoluzionarie, punta a migliorare in modo concreto l’esperienza d’uso quotidiana; la nuova versione 3.2.7 si concentra infatti su tre aspetti precisi: monitoraggio del nuoto in piscina, maggiore flessibilità dell’interfaccia utente e affinamento delle metriche basate sulla cadenza.

Si tratta dell’ennesimo update rilasciato negli ultimi mesi per il braccialetto smart di Xiaomi, segno di un supporto software costante che mira a perfezionare progressivamente le funzioni già presenti.

Tanti miglioramenti per Xiaomi Smart Band 10 con l’ultimo aggiornamento

Uno dei punti centrali dell’aggiornamento riguarda la modalità nuoto in piscina, che riceve diverse ottimizzazioni a livello di algoritmo. Xiaomi ha lavorato in particolare sulla precisione del rilevamento delle vasche e sulla valutazione dello sforzo fisico durante le sessioni in acqua, aspetti che spesso rappresentano un tallone d’Achille per i dispositivi di questa categoria.

Viene inoltre migliorata la gestione delle sovrapposizioni della frequenza cardiaca durante l’attività, con l’obbiettivo di offrire dati più affidabili anche in un contesto complesso come quello del nuoto; nella pratica, gli utenti dovrebbero ottenere statistiche più coerenti e utili per analizzare i propri allenamenti in piscina.

Accanto alle migliorie legate al tracciamento sportivo, la versione 3.2.7 introduce una piccola ma gradita novità per l’interfaccia utente: gli utenti possono ora nascondere le app meno utilizzate, riducendo l’affollamento del menù e rendendo la navigazione più rapida e ordinata.

Il software della Smart Band 10 include infatti diversi strumenti preinstallati che non sempre vengono sfruttati da tutti, questa nuova possibilità consente di personalizzare maggiormente l’esperienza, eliminando di fatto ciò che non serve e ottenendo un’interfaccia visivamente più pulita e meno caotica.

Un altro intervento degno di nota riguarda la revisione dell’algoritmo di cadenza e ritmo, che con questo aggiornamento passa alla versione 2.0. Xiaomi spiega che il nuovo sistema tiene conto di un numero maggiore di fattori legati al movimento durante la corsa, adottando un approccio più incentrato sui dati.

Questo dovrebbe tradursi in feedback più affidabili per quanto riguarda l’intensità dell’allenamento, le strategie di ritmo e le statistiche sulla falcata, aspetti particolarmente utili per chi utilizza la Smart Band 10 anche per la corsa e le attività outdoor.

Come spesso accade, il changelog si chiude con il riferimento alle consuete correzioni di bug, che raramente vengono dettagliate ma che, nella maggior parte dei casi, contribuiscono a migliorare stabilità, reattività e affidabilità generale del dispositivo.

Nel complesso l’aggiornamento firmware 3.2.7 rappresenta un aggiornamento solido, che non stravolge l’esperienza d’uso ma offre maggiore controllo all’utente e un tracciamento più preciso, soprattutto in ambito sportivo.