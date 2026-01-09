Dopo un 2025 di grande successo commerciale, Xiaomi ha aperto ufficialmente le prenotazioni per la nuova SU7 Restyle, la versione aggiornata della sua prima berlina elettrica. Il debutto sul mercato è previsto per aprile 2026, con una serie di miglioramenti che vanno dalle prestazioni alla sicurezza, fino a una piattaforma completamente rinnovata.

La SU7 rappresenta il cuore della strategia automobilistica di Xiaomi, e con questo restyling il marchio cinese punta a consolidare la propria posizione nel mercato EV premium. La nuova generazione corregge diverse criticità emerse nel primo anno di produzione, introducendo novità strutturali, elettroniche e meccaniche che elevano il livello generale del modello.

Al via le prenotazioni di SU7 Restyle: tante novità in arrivo

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la sicurezza. Gli airbag passano da sette a nove unità, e la scocca utilizza ora barre rinforzate da 2.200 MPa, rispetto ai 2.000 MPa precedenti. Anche l’aderenza su strada è stata migliorata, con pneumatici posteriori più larghi (265 mm rispetto ai 245 mm anteriori).

Le maniglie motorizzate, oggetto di alcune polemiche nella prima versione, restano, ma vengono ora alimentate anche da un circuito di backup per garantire il funzionamento in caso di emergenza.

Tecnologia di guida assistita su tutta la gamma

Xiaomi ha deciso di uniformare la dotazione tecnologica tra le diverse versioni come dimostrato dalla presenza del sensore LiDAR, prima riservato alle varianti più costose, che ora diventa di serie su tutti i modelli, inclusa la versione base.

Anche la potenza di calcolo del sistema di guida assistita HAD (Xiaomi Hyper Advanced Driving) è stata potenziata: tutte le varianti ora condividono lo stesso hardware con 700 TOPS di potenza computazionale, rispetto ai precedenti 84/508 TOPS.

Questo significa che anche i clienti della versione Standard potranno usufruire della stessa capacità di guida autonoma e di assistenza avanzata delle versioni più costose.

Nuova piattaforma e architettura elettrica

Come accennato in apertura, questo restyling introduce anche una revisione corposa della piattaforma tecnica. Le versioni Standard e Pro passano da un’architettura a 400 volt a una piattaforma a 752 volt, mentre il modello Max sale ulteriormente, da 871 a 897 volt.

Il risultato è una ricarica più rapida e una maggiore efficienza energetica, accompagnata da un incremento dell’autonomia grazie alle nuove batterie.

SU7 Standard : da 700 a 720 km CLTC

: da 700 a SU7 Pro : da 830 a 902 km CLTC

: da 830 a SU7 Max: da 800 a 835 km CLTC

Comfort e dinamica di guida migliorati

Per quanto concerne l’esperienza di guida, segnaliamo che per la prima volta, anche le versioni Pro e Max adottano sospensioni pneumatiche a doppia camera con ammortizzatori CDC, in precedenza riservate al solo top di gamma. L’azienda afferma che la combinazione di queste migliorie rende la SU7 Restyle più equilibrata nella guida e più confortevole nei lunghi viaggi.

Prezzi e disponibilità

Nonostante l’aumento di tecnologia e dotazioni, Xiaomi ha comunque mantenuto i prezzi su livelli competitivi. I rincari medi si aggirano attorno ai 2.000 dollari rispetto alla precedente generazione, con un listino che parte da 32.800 dollari per la versione base e arriva a 44.300 dollari per la SU7 Max.

Chi ha già un ordine in corso potrà convertire la prenotazione alla nuova versione senza perdere la priorità.

Insomma, con la nuova SU7 Restyle, Xiaomi non solo risponde alle critiche ricevute nei primi mesi di vita del progetto, ma rafforza la propria ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore delle auto elettriche, puntando forte su sicurezza e innovazione tecnologica.