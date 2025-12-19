Garmin continua nella consueta distribuzione quotidiana di nuovi aggiornamenti software, in forma stabile o in beta, per molti degli smartwatch e degli sportwatch che coinvolgono l’intera gamma, sempre restando sui dispositivi ancora supportati.

A pochi giorni dal più recente aggiornamento in forma stabile, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato il nuovo ciclo di sviluppo in beta per tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal mese di gennaio e per Instinct Crossover AMOLED, anticipando quello che sarà il prossimo “major update” per tutti questi modelli. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento in beta per tutti i modelli della gamma Garmin Instinct 3

A una settimana dal rilascio dell’ultimo aggiornamento in forma stabile che sostanzialmente risolveva alcune criticità riscontrate sul corposo aggiornamento di novembre, Garmin ha avviato il nuovo ciclo di sviluppo per tantissimi dei suoi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per tutti questi modelli arriva la nuova versione 13.08 beta che prende il posto della precedente 12.23 “stabile” (e beta). Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto nutrito (è pur sempre il primo passo in ottica del futuro major update), sia sul fronte dei bug risolti che sul fronte delle novità, con distinzioni tra i vari modelli.

Changelog – Versione 13.08 beta Aggiunta la possibilità di salvare la distanza per le attività Indoor Row.

Aggiunto il supporto per l’impostazione della sveglia Smart Wake.

Aggiunte personalizzazioni al Morning Report.

Risolti vari problemi nelle attività di nuoto relativi a tempi di nuoto, tempi di riposo, punteggi SWOLF e calorie.

Risolti i problemi relativi alle notifiche inReach quando si utilizza una connessione aperta.

Aggiunta la possibilità di visualizzare i dati inReach quando la connessione non è disponibile.

Risolto il problema per cui i messaggi inReach lunghi non venivano visualizzati quando si utilizzava una connessione aperta.

Risolto il potenziale ritardo nella visualizzazione inReach.

Risolto il problema per cui gli allenamenti potevano essere duplicati dopo la modifica in GCM. Modifiche per i soli Solar/AMOLED/Crossover: Aggiunto il supporto per il peso dello zaino nell’attività Stair Stepper.

Miglioramenti alla preparazione all’allenamento. Modifiche per i soli AMOLED/Crossover: Miglioramenti alle icone visualizzate con le notifiche. Modifiche per il solo Crossover: Risolto il problema per cui la stima della durata della batteria poteva risultare errata.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.