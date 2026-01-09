Oltre ad aver presenziato al CES 2026 di Las Vegas con tantissime novità per la pulizia della casa senza pensieri e ad aver lanciato i “Saldi invernali”, Narwal ha annunciato l’arrivo in Italia di Narwal V40 Station.

Per quello che è uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo, si tratta del primo aspirapolvere cordless con stazione di svuotamento, slot per mantenere una seconda batteria sempre in carica e scomparto per riporre gli accessori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo dispositivo, incluso il prezzo di listino e la promo lancio.

Narwal V40 Station arriva in Italia

Come anticipato in apertura, Narwal ha ufficializzato in Italia il nuovo Narwal V40 Station, dispositivo che segna l’ingresso ufficiale del produttore cinese nel mercato degli aspirapolvere senza fili.

Narwal ha deciso di fare le cose per bene, senza limitarsi al compitino, proponendo un aspirapolvere che punta a ridefinire gli standard della pulizia domestica grazie a specifiche molto interessanti, incluse un’elevatissima potenza di aspirazione e un sistema di manutenzione automatizzato.

Tanta potenza e due ore di autonomia

Il cuore pulsante di Narwal V40 Station è un motore brushless ad alta velocità in grado di raggiungere i 120.000 giri al minuto, erogando una pèotenza di aspirazione fino a 220 AW (ovvero 28.000 Pa).

A gestire questa potenza interviene il sistema Smart Dirt Detection che analizza in tempo reale lo sporco per adattare automaticamente l’intensità dell’aspirazione in base alla quantità di detriti rilevati e alla superficie da pulire.

Questo aspirapolvere cordless è dotato di una doppia batteria e, sfruttandole entrambe grazie alla sostituzione rapida, è possibile ottenere un’autonomia complessiva da 120 minuti (60 minuti per batteria).

La base di ricarica integra anche uno slot per ricaricare la seconda batteria: in questo modo, quando l’aspirapolvere viene riposto nella base, entrambe le batterie verranno ricaricate in automatico.

Stazione di svuotamento “autonoma” fino a 100 giorni

Oltre a godere della capacità di ricaricare contemporaneamente due batterie, la stazione base di Narwal V40 Station permette di svuotare automaticamente lo sporco e ridurre al minimo l’intervento umano: la manutenzione in tal senso potrà avvenire ogni 100 giorni.

Il processo di svuotamento viene eseguito in tre fasi: separazione dei detriti, disgregamento di polvere e capelli, aspirazione in un sachetto antibatterico sigillato da 3 litri. Questa procedura, a detta di Narwal, garantisce un’efficienza di svuotamento del 97%, facendo in modo che l’aspirapolvere sia “come nuovo” prima del successivo utilizzo.

Sistema di filtrazione avanzato

Andando oltre, Narwal V40 Station è stato progettato tenendo conto di quanto sia importante la qualità dell’aria in casa. L’aspirapolvere integra un sistema di filtrazione avanzato a nove stadi (5+4) al cui centro spiccano doppi filtri HEPA H13 (trattengono allergeni fino a 0,3 micron come gli acari della polvere).

A differenza degli aspirapolvere tradizionali, V40 Station filtra l’aria due volte: la prima “passata” avviene attraverso il sistema a cinque stadi integrato nell’unità cordless; la seconda “passata” avviene attraverso il sistema a quattro stadi integrato nella stazione di svuotamento.

Trattenendo le particelle dannose in ogni fase, dalla pulizia allo svuotamento, questo aspirapolvere vuole garantire estrema pulizia e ambiente domestico più sano, ideale per tutte le famiglie (incluse quelle con membri sensibili agli allergeni).

Versatilità e accessori

In ultimo, Narwal sottolinea come Narwal V40 Station sia stato progettato come un sistema di pulizia adatto a tutta la casa, superando il concetto di semplice aspirapolvere portatile: ciò è possibile grazie anche al peso contenuto e al design ergonomico dell’unità cordless.

Altre peculiarità di V40 Station sono le spazzole anti-groviglio, la luce integrata per individuare la polvere. Grazie ai vari accessori, che possono essere comodamenti riposti in un alloggiamento dedicato e protetto, vengono estese le potenzialità dell’aspirapolvere.

Ad esempio, il tubo di estensione regolabile consente anche la pulizia delle mensole più alte o dei lampadari. Abbiamo poi una mini spazzola motorizzata (ideale per divani, materassi e peli di animali) una spazzola morbida (per le superfici delicate) e una bocchetta per fessure che aiuta a raggiungere gli angoli stretti o i bordi più difficili da pulire.

Immagini di Narwal V40 Station

Disponibilità e prezzo di Narwal V40 Station

Il nuovo aspirapolvere cordless Narwal V40 Station è disponibile all’acquisto in Italia da ieri, giovedì 8 gennaio 2025, sul sito ufficiale e su Amazon, al prezzo consigliato di 449 euro.