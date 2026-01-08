A partire da ieri, giorno seguente alla conclusione del periodo natalizio, Narwal ha annunciato l’inizo dei Saldi invernali che, settimana dopo settimana (fino all’1 febbraio 2026), proporranno offerte molto interessanti sia sul sito ufficiale che su Amazon.

Queste offerte, che come anticipato sono già disponibili, investono quasi tutti i modelli della gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti di uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo, nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Narwal inaugura il 2026 con i “Saldi invernali”

A partire da ieri, 7 gennaio 2026, e per tutto il mese di gennaio (fino all’1 febbraio 2026), Narwal ha messo in piedi una promozione per inaugurare il nuovo anno chiamata Saldi invernali, pensata per offrire ai consumatori l’opportunità di “rinnovare la propria routine di pulizia domestica” grazie ai robot dell’azienda, proposti in offerta.

Con l’arrivo dell’inverno e il maggior tempo trascorso in casa, le offerte stagionali Narwal mettono al centro una pulizia semplice e completamente automatizzata, aiutando le famiglie a mantenere un ambiente ordinato e confortevole senza sforzi aggiuntivi. Dai sistemi avanzati di aspirazione e lavaggio robotizzato alle funzioni intelligenti più intuitive, i prodotti Narwal sono progettati per operare in modo silenzioso, affidabile e discreto, integrandosi con naturalezza nella vita quotidiana.

Andiamo a scoprire quindi quali sono le offerte più interessanti di questa promozione che, come anticipato in apertura, coinvolge quasi tutti i prodotti del catalogo di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Oltre alle offerte “a lunga durata”, l’azienda propone un Winter Deal Settimanale su un prodotto selezionato, proposto a un prezzo speciale.

Le principali offerte dei “Saldi invernali Narwal” fino all’11 gennaio 2026

La prima tornata di offerte dei Saldi invernali Narwal, valida fino a domenica 11 gennaio 2026, propone offerte su tantissimi robot aspirapolvere e lavapavimenti che spaziano dalla fascia top alla fascia bassa.

Narwal Flow è una delle più recenti aggiunte al catalogo dell’azienda, un robot innovativo ed efficace che garantisce pulizia completa su tutte le superfici. Integra il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Questo robot è accompagnato da una base standard, che integra lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico, o da una base compatta (da 28 cm) che mantiene le stese funzioni e aggiunge lo scarico automatico e il dosaggio del detergente in un formato più sottile.

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano.

Le altre offerte dei “Saldi invernali Narwal” fino all’11 gennaio 2026

Al netto dei due modelli di punta del catalogo, Narwal propone in sconto altri modelli (riportiamo sotto alcuni esempi) e tanti accessori, bundle e molto altro (soprattutto sul sito ufficiale) con l’iniziativa Saldi invernali.

Tra i modelli in sconto rientrano Freo Z10 (soluzione più concreta ed economica rispetto al modello Ultra), Freo X10 Pro (soluzione sottile e dalle dimensioni compatte, perfetta per infilarsi sotto i mobili con facilità) e Freo S (il modello entry-level del catalogo di Narwal, perfetto per coloro che cercano il primo robot aspirapolvere).