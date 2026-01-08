Nel mondo del gaming moderno e della creazione di contenuti le semplici prestazioni non bastano più, serve controllo, rapidità d’azione e, sopratutto, la capacità di gestire flussi di lavoro sempre più complessi senza distrazioni inutili. Nel tempo, questo ha portato molti utenti a riempire la scrivania di dispositivi aggiuntivi (macro pad, Stream Deck esterni, manopole, display di monitoraggio) ognuno utile, ma spesso fonte di ingombro e frammentazione dell’esperienza.

È proprio partendo da questa esigenza che nasce CORSAIR GALLEON 100 SD, una tastiera meccanica da gioco presentata al CES 2026 che prova a cambiare le regole del gioco integrando la tecnologia Elgato Stream Deck direttamente nella tastiera, eliminando il compromesso tra prestazioni pure e controllo creativo avanzato.

Uno Stream Deck integrato (davvero) nella tastiera

Il cuore di GALLEON 100 SD è rappresentato da un’interfaccia Stream Deck completamente integrata, non semplicemente appoggiata o aggiunta come modulo secondario. A disposizione troviamo 12 tasti di scelta rapida personalizzabili e due manopole rotative multifunzione, posizionati in modo da essere sempre a portata di mano, senza costringere l’utente a cambiare postura o a distogliere lo sguardo dallo schermo.

La differenza rispetto ai classici macro pad esterni sta proprio qui, l’integrazione è stata pensata fin dall’inizio come parte della tastiera, trasformando questi controlli in una vera estensione naturale dell’input principale. È presente anche una modalità hardware predefinita, utile per le funzioni essenziali quotidiane, mentre il software Elgato Stream Deck consente di sbloccare l’intero potenziale del sistema.

Ogni tasto supporta icone personalizzate, cartelle, pagine multiple e azioni concatenate, permettendo di eseguire più comandi con una singola pressione. In ambito gaming questo si traduce, tanto per fare qualche esempio, in combo complesse, accesso immediato a menù o rotazioni di abilità; fuori dal gioco invece, significa controllare musica, microfoni, dispositivi audio e avviare applicazioni creative in modo istantaneo. Il tutto è ulteriormente potenziato dall’ecosistema di plugin disponibili tramite l’Elgato Marketplace, garantendo compatibilità con gli strumenti più utilizzati da streamer e creator.

Display LCD integrato

A completare l’esperienza troviamo un display LCD a colori integrato, con risoluzione complessiva 720 x 1280 pixel, che non ha una funzione puramente estetica, ma punta a ridurre drasticamente il cosiddetto context switching.

Lo schermo consente di visualizzare informazioni critiche in tempo reale: monitoraggio delle prestazioni di sistema, chat dello streaming, stato di Twitch, timer, notifiche o immagini personalizzate. Essendo integrato direttamente nella tastiera, il display rimane sempre visibile con la coda dell’occhio, evitando di dover controllare monitor secondari o cambiare finestra durante le sessioni di gioco e streaming.

Una scelta progettuale che rafforza la filosofia alla base del GALLEON 100 SD: mantenere concentrazione e flusso, riducendo al minimo le interruzioni.

Prestazioni da tastiera gaming di fascia alta per GALLEON 100 SD

Nonostante l’attenzione al controllo avanzato, Corsair non ha perso di vista l’aspetto fondamentale: GALLEON 100 SD resta, prima di tutto, una tastiera meccanica da gaming ad alte prestazioni.

Troviamo infatti:

Hyper-polling a 8.000 Hz tramite tecnologia CORSAIR AXON, per un input a bassissima latenza

tramite tecnologia CORSAIR AXON, per un input a bassissima latenza gestione FlashTap SOCD pensata per garantire movimenti direzionali più puliti e precisi, particolarmente apprezzata nei contesti competitivi

pensata per garantire movimenti direzionali più puliti e precisi, particolarmente apprezzata nei contesti competitivi modalità dedicate per migliorare la compatibilità, una vera modalità gaming e supporto alla registrazione macro

Gli switch utilizzati sono i Corsair MLX Pulse lineari, pre-lubrificati, progettati per offrire un azionamento fluido, costante e con oscillazioni ridotte. Il tutto è abbinato a un montaggio a guarnizione e a sei strati di smorzamento acustico, che rendono la digitazione reattiva ma al tempo stesso confortevole, anche durante lunghe sessioni di utilizzo; non manca la possibilità di hot swap, con supporto a switch meccanici compatibili a 3 o 5 pin, per chi ama personalizzare ulteriormente la propria esperienza.

Design premium e attenzione ai dettagli

Dal punto di vista estetico, GALLEON 100 SD si presenta come un prodotto chiaramente premium, l’illuminazione RGB per singolo tasto, una barra luminosa discreta e il display LCD integrato si fondono in un design coerente e bilanciato.

A migliorare l’esperienza d’uso contribuiscono anche:

poggiapolsi imbottito incluso, pensato per il comfort nelle sessioni prolungate

keycap in PBT resistenti nel tempo e piacevoli al tatto

una porta USB integrata, che porta una USB-C direttamente sulla tastiera, semplificando la gestione dei dispositivi sulla scrivania

Tutti elementi che sottolineano come CORSAIR abbia voluto trasformare questa tastiera in un vero fulcro della postazione, sia dal punto di vista funzionale che estetico.

Configurazione semplice e personalizzazione totale

Un altro aspetto interessante riguarda la gestione software. Le impostazioni della tastiera, inclusi prestazioni, illuminazione e profili, vengono gestite tramite il Corsair Web Hub, accessibile direttamente dal browser e senza necessità di installare software aggiuntivo.

Le funzioni Stream Deck, invece, sono affidate alla ben nota app Elgato Stream Deck, che consente di configurare azioni, installare plugin e importare profili creati dalla community in pochi minuti. Una separazione chiara che rende il sistema flessibile e immediatamente adattabile a qualsiasi scenario d’uso.

Con GALLEON 100 SD, Corsair non si limita ad aggiungere pulsanti o funzioni extra, ma prova a ridefinire il concetto stesso di dispositivo di input; unendo le prestazioni di una tastiera meccanica di fascia alta, il controllo avanzato dello Stream Deck e il feedback visivo in tempo reale, il risultato è un’unica soluzione capace di sostituire più dispositivi separati.

Per gamer, streamer e creatori di contenuti che cercano velocità, chiarezza e controllo totale, GALLEON 100 SD rappresenta qualcosa di più di un semplice upgrade della scrivania; è a tutti gli effetti un nuovo modo di interagire con il proprio setup.