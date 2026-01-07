Il CES 2026 continua a mostrare come il settore della pulizia domestica intelligente stia attraversando una fase di profonda maturazione e, in questo scenario, Eureka amplia in modo significativo la propria gamma di prodotti presentando tre nuovi dispositivi pensati per coprire fasce di prezzo ed esigenze molto diverse. Parliamo di due aspirapolvere robot, Z50 ed E10 Evo Plus, e di un aspirapolvere a stelo per pavimenti duri, FloorShine 890.

La strategia dell’azienda appare piuttosto chiara, portare funzionalità avanzate, fino a poco tempo fa riservate ai modelli di fascia alta, su dispositivi più accessibili, puntando su maggiore automazione, potenza di aspirazione elevata e una gestione dei peli migliorata, tema sempre più centrale per molti utenti.

Eureka Z50 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con 20.000 Pa di potenza

Il modello di punta della nuova lineup è senza dubbio Eureka Z50, un robot aspirapolvere e lavapavimenti proposto a un prezzo inferiore agli 800 dollari, che ambisce a competere direttamente con soluzioni ben più costose.

Z50 è progettato per gestire sia tappeti che pavimenti duri, passando automaticamente dalla modalità di aspirazione a quella di lavaggio. La potenza di aspirazione arriva fino a 20.000 Pa, mentre il sistema di lavaggio si affida a un rullo mop a pulizia continua, che distribuisce acqua pulita durante l’uso e rimuove lo sporco grazie a un raschiatore dedicato, convogliando i detriti in una camera separata.

Per evitare di bagnare i tappeti, Eureka ha integrato una Smart Roller Cover, che solleva o protegge il rullo mop quando il robot rileva superfici tessili. Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione dei peli: Z50 utilizza una spazzola anti groviglio specifica per i peli degli animali, affiancata da una spazzola ad artiglio pensata per ridurre al minimo gli aggrovigliamenti.

La navigazione è affidata a una combinazione di sensori laser, radar e intelligenza artificiale, mentre l’autonomia è garantita da una batteria da 5.200 mAh. La base di ricarica non si limita allo svuotamento automatico della polvere, ma lava il rullo con acqua riscaldata, riducendo ulteriormente l’intervento manuale dell’utente.

Eureka E10 Evo Plus: aspirazione potente e base autosvuotante a prezzo contenuto

Scendendo di fascia troviamo Eureka E10 Evo Plus, proposto a 299 dollari e pensato per chi cerca un’esperienza di pulizia il più possibile automatizzata, senza dover affrontare costi elevati.

Questo modello non supporta il lavaggio dei pavimenti, ma offre comunque una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pa, navigazione laser per evitare gli ostacoli, spazzole anti groviglio e una base autosvuotante, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante nella sua fascia di prezzo.

E10 Evo Plus è adatto sia a pavimenti duri che tappeti ed è alimentato da una batteria da 3.200 mAh, risultando una soluzione equilibrata per chi desidera un robot affidabile e hands-free senza spendere cifre elevate.

FloorShine 890 è l’aspirapolvere a stelo con vapore e asciugatura ad aria calda

Il terzo dispositivo presentato è Eureka FloorShine 890, un aspirapolvere a stelo progettato specificamente per i pavimenti duri, che combina aspirazione tradizionale, lavaggio e igienizzazione.

FloorShine 890 offre una potenza di aspirazione fino a 24.000 Pa ed è in grado di:

igienizzare i pavimenti con vapore a 160 °C

pulire utilizzando acqua riscaldata fino a 90 °C

asciugare le superfici con aria calda a 75 °C, riducendo tempi di attesa e aloni

Dal punto di vista energetico, utilizza sette batterie per una capacità combinata di 44.100 mAh, posizionandosi chiaramente come una soluzione di fascia alta nel segmento degli aspirapolvere verticali.

Prezzi e disponibilità

Eureka ha confermato che tutti e tre i dispositivi verranno lanciati nel corso del 2026, in momenti diversi; i prezzi noti al momento sono:

Eureka Z50 -> inferiore agli 800 dollari

Eureka E10 Evo Plus -> 299 dollari

Eureka FloorShine 890 -> prezzo non ancora annunciato

Nel complesso, le novità presentate al CES 2026 mostrano chiaramente l’intenzione di Eureka di democratizzare funzionalità avanzate, come l’elevata potenza di aspirazione, le basi autosvuotanti e i sistemi anti groviglio, rendendole accessibili a un pubblico sempre più ampio. Resta ora da capire come questi prodotti si comporteranno nell’uso quotidiano e quale sarà la loro disponibilità nei diversi mercati.