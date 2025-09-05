Si chiama Withings ScanWatch 2 ed è un nuovo interessante smartwatch dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione per avere al polso un assistente che sia capace di migliorare il proprio stato di salute, il tutto con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Dotato di un design curato sin nei minimi particolari, il nuovo orologio di Withings può contare su casse da 42 mm e 38 mm con varie colorazioni e numerosi cinturini, così da garantire agli utenti una soluzione che si possa adattare al proprio stile.

Le principali caratteristiche di Withings ScanWatch 2

Questa è la dotazione tecnica dell’orologio di Withings:

Dimensioni: 38 mm o 42 mm

Peso (senza cinturino): 34,6 grammi (38 mm), 52,6 grammi (42 mm)

Display OLED in scala di grigi da 0,63 pollici con densità di 282 PPI

Cassa in acciaio inossidabile, protezione in vetro zaffiro e corona in acciaio inossidabile

Sensori: Modulo TempTech24/7, Accelerometro ad Ampia Gamma Dinamica, PPG multi-lunghezza d’onda a 16 canali, Altimetro

Resistenza all’acqua (5 ATM)

Batteria con autonomia fino a 30 giorni e tempo di ricarica di 2 ore

Connettività Bluetooth Low Energy

Tra le principali caratteristiche di Withings ScanWatch 2 troviamo varie soluzioni dedicate al monitoraggio della salute, come un ECG di qualità medica (con le notifiche di ritmo irregolare, l’orologio è capace di rilevare passivamente segni di aritmia direttamente dal polso) e un sistema migliorato di tracciamento dei cicli del sonno e dei modelli di attività, grazie a cui è in grado di garantire agli utenti un quadro completo del loro benessere di giorno e di notte (ciò attraverso un indicatore di vitalità che sfrutta la VFC, la temperatura, la frequenza respiratoria, il recupero, lo sforzo e altri dati).

Inoltre, acquistando questo orologio si ottiene un mese gratuito di Withings+, ossia la versione “premium” dell’app Withings, con accesso a servizi aggiuntivi, tra cui i seguenti:

Indicatore di vitalità – Rimanete energici. Riconoscete i segnali precoci.

Punteggio di miglioramento della salute – La tua salute, semplificata

Cardio Check-Up – Revisione cardiologica basata su ECG

Withings Intelligence – Insight personalizzati basati su IA e analisi delle correlazioni

Withings ScanWatch 2 è già disponibile per l’acquisto a 349,95 euro. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.