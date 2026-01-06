È un CES 2026 ricchissimo di annunci targati Qualcomm: la maggior parte di questi annunci riguardano il settore automobilistico, dove l’azienda statunitense ha voluto confermare il proprio ruolo centrale nella trasformazione del settore, ponendo l’accento sull’intelligenza artificiale e sui veicoli definiti dal software.

Oltre ad aver annunciato un’espansione significativa del proprio portfolio Snapdragon Digital Chassis con l’introduzione dell’IA agentiva, il colosso di San Diego ha rinnovato e potenziato la propria collaborazione con Google, collaborato con Leapmotor per annunciare una soluzione inedita nel settore e annunciato una collaborazione tecnologica con ZF. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

CES 2026: le novità di Qualcomm per il settore Automotive

Partiamo con la disamina delle novità per l’automotive presentate da Qualcomm al CES 2026 di Las Vegas e concentriamoci, in prima battuta, sulle novità presentate “in solitaria” dal solo colosso statunitense.

In primis, Qualcomm ha sottolineato il forte successo globale che stanno riscuotendo le piattaforme Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite grazie alla loro elevata potenza di calcolo che abilita la gestione simultanea dell’intrattenimento di bordo e dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Il chip Snapdragon Ride Flex sta accelerando la transizione verso l’architettura centralizzata: è la prima soluzione commerciale in grado di unificare i carichi di lavoro dei due mondi (cruscotto digitale e sistemi di guida assistita) su un unico chip.

Qualcomm continua a investire anche nella sicurezza e nella connettività:

Modem A10 5G RedCap – è progettato per portare la connettività 5G su un numero maggiore di veicoli grazie a costi e consumi ridotti.

– è progettato per portare la connettività 5G su un numero maggiore di veicoli grazie a costi e consumi ridotti. Tecnologia V2X (Vehicle-to-Everything) – realizzata in collaborazione con Hyundai Mobis, è capace di rilevare pericoli non visibili direttamente dal guidatore o dai sensori tradizionali per prevenire gli incidenti.

Toyota ha scelto la nuova piattaforma di Qualcomm per la prossima RAV4

Qualcomm ha sfruttato il CES 2026 per svelare una nuova collaborazione con Toyota. La casa automobilistica giapponese ha scelto la piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione per la prossima generazione di RAV4.

Questa integrazione consentirà al SUV (di segmento C) di anticipare le esigenze del guidatore e dei passeggeri, con capacità di adattarsi in tempo reale grazie all’ausilio e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Qualcomm e Google rafforzano la loro collaborazione per i veicoli del futuro

Al CES 2026, Google e Qualcomm hanno annunciato un’espansione dei loro sforzi congiunti per il settore dell’automotive, forti di una collaborazione che dura già da oltre un decennio.

Con questa alleanza, i due colossi statunitensi rafforzano la volontà di trasformare il settore automobilistico sbloccando l’innovazione, accelerando il time-to-market e aprendo nuove possibilità nell’era dell’intelligenza artificiale agentiva.

Lo Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm integrerà il software automotive sviluppato dal colosso di Mountain View: ciò permetterà ai costruttori di realizzare veicoli di nuova generazione che siano in grado di anticipare, reagire e adattarsi meglio alle necessità dei conducenti, proprio grazie all’IA agentica.

Android Automotive è la costola del sistema operativo Android che Google ha realizzato ad hoc per i sistemi di infotainment delle automobili e, con la collaborazione con il chipmaker statunitense, sta crescendo la diffusione a bordo dei veicoli. Il prossimo passo è quello dell’integrazione degli agenti di intelligenza artificiale avanzati di nuova generazione: per il settore automobilistico c’è Gemini Enterprise for Automotive.

Le due realtà collaboreranno a stretto contatto per includere nuove aree nei loro focus per il settore dell’automotive:

Mobilità intelligente nell’era dell’IA generativa (GenAI) – soluzioni che collegano i veicoli al cloud tramite un’architettura flessibile che combina modelli in cloud e modelli on-device; ciò abiliterà la personalizzazione in tempo reale per i conducenti e l’aggiunta di nuove funzionalità man mano che verranno sviluppate.

– soluzioni che collegano i veicoli al cloud tramite un’architettura flessibile che combina modelli in cloud e modelli on-device; ciò abiliterà la personalizzazione in tempo reale per i conducenti e l’aggiunta di nuove funzionalità man mano che verranno sviluppate. Piattaforma unificata per velocizzare l’innovazione – Una nuova piattaforma unica punta ad accelerare i cicli di sviluppo, garantendo che la qualità rimanga elevatissima e semplificando la produzione per le case costruttive; Snapdragon Cockpit e Android Automotive OS verranno “allineati” a partire da Android 17, ponendo le basi per i veicoli a guida autonoma (SDV, Self Driving Vehicles) e per i sistemi infotainment di bordo (IVI, in-Vehicle Infotainment) di prossima generazione.

– Una nuova piattaforma unica punta ad accelerare i cicli di sviluppo, garantendo che la qualità rimanga elevatissima e semplificando la produzione per le case costruttive; Snapdragon Cockpit e Android Automotive OS verranno “allineati” a partire da Android 17, ponendo le basi per i veicoli a guida autonoma (SDV, Self Driving Vehicles) e per i sistemi infotainment di bordo (IVI, in-Vehicle Infotainment) di prossima generazione. Scalabilità, sviluppo software, gestione del ciclo di vita di Android Automotive – Allineando Snapdragon Cockpit e Android Automotive, Qualcomm e Google hanno fatto in modo che tutti gli strumenti di sviluppo, scalabilità, prototipazione e gestione del ciclo di vita camminino di pari passo, facilitando la vita agli sviluppatori grazie anche all’introduzione di strumenti utili come la piattaforma virtuale Snapdragon vSoC su Google Cloud o del supporto alle piattaforme Snapdragon per l’automotive al Project Treble di Android.

Leapmotor D19 è la prima auto con doppio processore Snapdragon di Qualcomm

Andando oltre, Qualcomm ha presentato una soluzione inedita a livello globale in collaborazione con Leapmotor, brand automobilistico del gruppo Stellantis: l’ammiraglia elettrica Leapmotor D19 è la prima vettura dotata di un computer centrale per auto alimentato da due piattaforme, lo Snapdragon Cockipt Elite e lo Snapdragon Ride Elite.

Le due piattaforme costituiscono una mente unica per l’intera vettura: al posto di processori separati per le diverse funzionalità disponibili, il sistema sarà unico, avrà prestazioni di fascia alta e abiliterà il cockpit intelligente, le funzioni di assistenza alla guida, il controllo di elementi come luci, climatizzatore, porte e finestrini e tutte le funzioni di connettività. Il risultato è la riduzione della complessità e, di rimando, dei costi di sviluppo per i produttori.

CPU Oryon, GPU Adreno e NPU Hexagon lavorano in parallelo, consentendo al sistema la gestione di modelli di intelligenza artificiale avanzati, offrendo all’utente un’esperienza più reattiva e personalizzata e aprendo le porte agli aggiornamenti per supportare le funzioni IA del futuro.

Il sistema supporta fino a otto display, inclusi schermi multipli con risoluzione 3K e 4K, e un sistema audio immersivo fino a 18 canali. Lato sicurezza, abbiamo il supporto alla guida assistita di livello 2, il supporto al flusso video proveniente da 13 telecamere e ai dati captati da svariate tipologie di sensori (LiDAR, radar e ultrasioni). Grazie a tale supporto, il sistema offre 30 funzionalità avanzate, inclusa la Parking-to-Parking che consente al veicolo di muoversi anche negli scenari urbani più complessi.

In aggiunta, ma ciò è sempre più fondamentale nei veicoli di ultima (e di prossima) generazione, è la connettività: il sistema centrale funge da centro nevralgico per la connettività, garantisce che tutti i sistemi del veicolo comunichino tra loro istantaneamente e abilita servizi essenziali come chiamate vocali, chiamate/richieste di emergenza, supporto a Bluteooth e Wi-Fi, geolocalizzazione precisa e sistemi di aggiornamenti remoti (OTA) e diagnostica a distanza.

Collaborazione tecnologica tra Qualcomm e ZF con focus sugli ADAS

L’ultimo annuncio in ambito automotive di Qualcomm al CES 2026 riguarda la collaborazione tecnologica con ZF, avviata per fornire una soluzione ADAS che risulti all’avanguardia ma al contempo scalabile, combinando importanti capacità di elaborazione e percezione grazie all’ausilio dell’IA.

Alimentato dal processore Snapdragon Ride, il supercomputer ProAI di ZF è in grado di fungere da controller di dominio (di zona o centrale), supportando inoltre la visione artificiale avanzata, tutti i sensori del caso e la logica di controllo decisionale, anche all’interno di un unico modello di intelligenza artificiale “end-to-end” (E2E).

Il risultato è un’archiettura “solida” e open source che possa offrire alle case automobilistiche la flessibilità necessaria per personalizzare le soluzioni in base alle proprie esigenze specifiche. Le componenti chiave di questa collaborazione sono: