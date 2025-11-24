Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con il lancio, in tutto il mondo, dell’originale GameBoy in versione LEGO, che ha fatto ovviamente la gioia dei fan più nostalgici. Buone notizie arrivano in particolare per tutti gli appassionati dei cabinati arcade e dei videogiochi anni ’80. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata presentata una campagna su Kickstarter che prevede un kit, di nome BrickBoy, in grado di trasformare il LEGO GameBoy in un vero e proprio cabinato arcade da sala giochi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

BrickBoy: LEGO GameBoy prende vita e si fa arcade

All’interno del kit modulare lanciato nella campagna Kickstarter (che volge ormai al termine) è presente tutto il necessario per trasformare la riproduzione LEGO della console Nintendo in un vero e proprio cabinato arcade in miniatura, con tutti i dettagli del caso, seguendo quanto fatto qualche settimana fa da Natalie the Nerd.

Entrando nel merito tecnico della questione, il kit è stato sviluppato a seguito del raggiungimento del traguardo di 500’000 euro in investimenti da parte di tutti gli utenti (più di 3200 sostenitori, ad esser precisi), che hanno così raggiunto (e addirittura oltrepassato) quanto richiesto in origine dagli autori di Science Labs.

Nello specifico, il kit BrickBoy include al suo interno un display LCD da 2,4 pollici di diagonale, che può essere installato in sostituzione della schermata (finta, ovviamente) del LEGO GameBoy, per dare il via all’emulazione dei titoli arcade di un tempo attraverso l’esecuzione di appositi file ROM.

Grazie al supporto HDMI, poi, l’esperienza di BrickBoy può essere “traslata” senza problemi anche sulla propria TV di casa. Le caratteristiche non finiscono qui: collegando più controller (rigorosamente attraverso il modulo Bluetooth), poi, BrickBoy consente infatti di prendere parte a sessioni in multiplayer locale dei giochi arcade più famosi e iconici, così da divertirsi con i propri amici e conoscenti.

Per chi fosse eventualmente interessato ad acquistarlo, il kit BrickBoy viene venduto ad un costo di 89 euro. All’evenienza, i controller sono inoltre venduti separatamente, ad un costo di 54 euro, con la possibilità di incidere il proprio nome sulla parte anteriore.