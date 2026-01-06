In occasione del CES 2026, Keychron ha deciso di alzare (e non di poco) l’asticella nel mondo delle tastiere meccaniche wireless, presentando ufficialmente la nuova serie Q Ultra. Una famiglia di prodotti che punta tutto su due elementi chiave: autonomia estremamente elevata e prestazioni di riferimento, il tutto reso possibile dall’adozione del firmware ZMK al posto del più noto QMK.
Una scelta tecnica tutt’altro che banale, che segna un cambio di rotta importante e che, come vedremo, ha un impatto diretto sia sull’efficienza energetica sia sull’esperienza d’uso quotidiana.
MacBook Air 13'', M4 (2025), 512GB
Tutte le novità di Keychron al CES 2026
Il vero cuore della nuova serie Q Ultra è il firmware ZMK, una piattaforma open source con licenza MIT progettata fin dall’inizio per le tastiere wireless; a differenza di QMK, che non supporta nativamente microcontrollori wireless e richiede spesso soluzioni ibride o cablate per la configurazione, ZMK nasce con l’obbiettivo di massimizzare l’efficienza energetica senza sacrificare le prestazioni.
Ed è proprio qui che arrivano i numeri più impressionanti: fino a 660 ore di durata della batteria con una frequenza di polling di 8.000 Hz, anche in modalità wireless. Un risultato che, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrato semplicemente irraggiungibile.
La serie Keychron Q Ultra supporta un polling rate di 8K sia in modalità wireless (2,4 GHz) sia con connessione cablata, un dettaglio che farà sicuramente gola ai gamer più esigenti, ma anche a chi cerca la massima reattività nella digitazione. Keychron definisce la Q Ultra come la prima serie di tastiere meccaniche ZMK prodotta in serie.
Ovviamente, non è solo il firmware a essere stato aggiornato, le tastiere Q Ultra introducono anche nuovi switch Silk POM, realizzati con un materiale inedito che, secondo Keychron, offre un suono più ricco e una sensazione di digitazione più piacevole, particolarmente apprezzata dagli appassionati.
A completare il quadro troviamo scocca interamente in alluminio, schiume acustiche stratificate, struttura a doppia guarnizione, keycap PBT double-shot con profilo KSA; tutti elementi che puntano a migliorare ulteriormente acustica, stabilità e feeling complessivo durante la digitazione.
La nuova famiglia Q Ultra è disponibile in tre layout, per coprire le esigenze della maggior parte degli utenti:
- Keychron Q6 Ultra -> layout 100% full-size
Prezzo: 239,99 dollari
- Keychron Q3 Ultra -> layout TKL (80%)
Prezzo: 229,99 dollari
- Keychron Q1 Ultra -> layout 75%
Prezzo: 229,99 dollari
Parallelamente alla serie Q, Keychron ha annunciato anche l’aggiornamento della più accessibile serie V, che diventa V Ultra e adotta praticamente le stesse novità tecniche: firmware ZMK, fino a 660 ore di autonomia e polling rate 8K, nuovi switch Silk POM, microcontrollore flash da 1 MB e connettività wireless 2,4 GHz, Bluetooth e cablata.
I modelli annunciati sono i seguenti, e saranno disponibili entro la fine del mese:
- V5 Ultra (96%) -> 119,99 dollari
- V3 Ultra (TKL, 80%) -> 114,99 dollari
- V1 Ultra (75%) -> 114,99 dollari
Come se non bastasse, Keychron ha colto l’occasione per presentare alcune edizioni speciali decisamente fuori dal comune. A febbraio arriveranno le Keychron K2 HE Resin e K2 HE Concrete, entrambe con layout al 75%, switch magnetici Hall Effect e connettività wireless, ma realizzate rispettivamente in resina e cemento.
Ancora più estrema la Keychron Q1 HE 8K Marble, attesa per aprile 2026, con polling rate 8K, switch magnetici Hall Effect e scocca in marmo. Il prezzo non è ancora stato comunicato ma, come potete immaginare, non sarà per tutte le tasche.
Con la serie Q Ultra Keychron dimostra di voler ridefinire il concetto di tastiera meccanica wireless, portando autonomia record e prestazioni di altissimo livello in un prodotto di serie; l’adozione di ZMK sembra finalmente la chiave per superare i limiti storici del wireless, senza compromessi sul fronte della reattività.
Tra modelli premium, versioni più accessibili e follie in marmo e cemento, il 2026 si preannuncia un anno decisamente interessante per gli appassionati di tastiere meccaniche.
