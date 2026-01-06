In occasione del CES 2026, Keychron ha deciso di alzare (e non di poco) l’asticella nel mondo delle tastiere meccaniche wireless, presentando ufficialmente la nuova serie Q Ultra. Una famiglia di prodotti che punta tutto su due elementi chiave: autonomia estremamente elevata e prestazioni di riferimento, il tutto reso possibile dall’adozione del firmware ZMK al posto del più noto QMK.

Una scelta tecnica tutt’altro che banale, che segna un cambio di rotta importante e che, come vedremo, ha un impatto diretto sia sull’efficienza energetica sia sull’esperienza d’uso quotidiana.

Tutte le novità di Keychron al CES 2026

Il vero cuore della nuova serie Q Ultra è il firmware ZMK, una piattaforma open source con licenza MIT progettata fin dall’inizio per le tastiere wireless; a differenza di QMK, che non supporta nativamente microcontrollori wireless e richiede spesso soluzioni ibride o cablate per la configurazione, ZMK nasce con l’obbiettivo di massimizzare l’efficienza energetica senza sacrificare le prestazioni.

Ed è proprio qui che arrivano i numeri più impressionanti: fino a 660 ore di durata della batteria con una frequenza di polling di 8.000 Hz, anche in modalità wireless. Un risultato che, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrato semplicemente irraggiungibile.

La serie Keychron Q Ultra supporta un polling rate di 8K sia in modalità wireless (2,4 GHz) sia con connessione cablata, un dettaglio che farà sicuramente gola ai gamer più esigenti, ma anche a chi cerca la massima reattività nella digitazione. Keychron definisce la Q Ultra come la prima serie di tastiere meccaniche ZMK prodotta in serie.

Ovviamente, non è solo il firmware a essere stato aggiornato, le tastiere Q Ultra introducono anche nuovi switch Silk POM, realizzati con un materiale inedito che, secondo Keychron, offre un suono più ricco e una sensazione di digitazione più piacevole, particolarmente apprezzata dagli appassionati.

A completare il quadro troviamo scocca interamente in alluminio, schiume acustiche stratificate, struttura a doppia guarnizione, keycap PBT double-shot con profilo KSA; tutti elementi che puntano a migliorare ulteriormente acustica, stabilità e feeling complessivo durante la digitazione.

La nuova famiglia Q Ultra è disponibile in tre layout, per coprire le esigenze della maggior parte degli utenti:

Keychron Q6 Ultra -> layout 100% full-size

Prezzo: 239,99 dollari

-> layout Prezzo: Keychron Q3 Ultra -> layout TKL (80%)

Prezzo: 229,99 dollari

-> layout Prezzo: Keychron Q1 Ultra -> layout 75%

Prezzo: 229,99 dollari

Parallelamente alla serie Q, Keychron ha annunciato anche l’aggiornamento della più accessibile serie V, che diventa V Ultra e adotta praticamente le stesse novità tecniche: firmware ZMK, fino a 660 ore di autonomia e polling rate 8K, nuovi switch Silk POM, microcontrollore flash da 1 MB e connettività wireless 2,4 GHz, Bluetooth e cablata.

I modelli annunciati sono i seguenti, e saranno disponibili entro la fine del mese:

V5 Ultra (96%) -> 119,99 dollari

(96%) -> V3 Ultra (TKL, 80%) -> 114,99 dollari

(TKL, 80%) -> V1 Ultra (75%) -> 114,99 dollari

Come se non bastasse, Keychron ha colto l’occasione per presentare alcune edizioni speciali decisamente fuori dal comune. A febbraio arriveranno le Keychron K2 HE Resin e K2 HE Concrete, entrambe con layout al 75%, switch magnetici Hall Effect e connettività wireless, ma realizzate rispettivamente in resina e cemento.

Ancora più estrema la Keychron Q1 HE 8K Marble, attesa per aprile 2026, con polling rate 8K, switch magnetici Hall Effect e scocca in marmo. Il prezzo non è ancora stato comunicato ma, come potete immaginare, non sarà per tutte le tasche.

Con la serie Q Ultra Keychron dimostra di voler ridefinire il concetto di tastiera meccanica wireless, portando autonomia record e prestazioni di altissimo livello in un prodotto di serie; l’adozione di ZMK sembra finalmente la chiave per superare i limiti storici del wireless, senza compromessi sul fronte della reattività.

Tra modelli premium, versioni più accessibili e follie in marmo e cemento, il 2026 si preannuncia un anno decisamente interessante per gli appassionati di tastiere meccaniche.