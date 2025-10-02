Il mondo delle tastiere meccaniche, che negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio picco di vendite e attenzione mediatica, non smette di sorprendere e questa volta a far parlare di sé è Keychron, popolare marchio cinese apprezzato dagli appassionati in tutto il mondo per l’attenzione ai dettagli e l’uso di materiali premium.

L’azienda ha presentato la nuova Keychron Q16 HE 8K, un modello che segna un vero e proprio primato: è la prima tastiera sul mercato con un corpo e keycaps in ceramica, un materiale solitamente riservato ad ambiti artistici e decorativi, qui reinterpretato in chiave funzionale. Scopriamola nel dettaglio.

Keychron Q16 HE 8K: la tastiera che è anche un pezzo di design

La Q16 HE 8K si presenta come una tastiera funzionale, un oggetto che unisce l’arte della lavorazione al tornio e in forno con la tecnologia delle tastiere meccaniche di ultima generazione.

Nonostante il suo aspetto relativamente sobrio, al tatto e alla vista si nota subito la differenza con i materiali tradizionali come la plastica o il metallo. La finitura smaltata, disponibile in due colori, cetacean blue e mint white, dona alla tastiera un aspetto elegante e quasi da collezione.

Secondo Keychron, l’uso della ceramica non è solo un vezzo estetico, ma anche una scelta funzionale: il materiale è resistente ai graffi e destinato a mantenere intatta la propria lucentezza nel tempo.

Certo, non si tratta di un prodotto pensato per chi sposta continuamente la tastiera da un posto all’altro: la fragilità intrinseca della ceramica non la rende ideale per chi cerca portabilità; piuttosto per chi lavora o gioca da una postazione fissa, l’effetto è garantito.

Dal Kickstarter al mercato

Come spesso accade per le tastiere più di nicchia parte di progetti ambiziosi, la Q16 HE 8K verrà finanziata attraverso una campagna su Kickstarter.

Gli early backer possono già prenotarla a partire da 229,99 dollari, con consegne previste per novembre 2025.

La tastiera adotta un layout compatto 65%, soluzione molto apprezzata da chi vuole un compromesso tra minimalismo e funzionalità: mancano il tastierino numerico e alcune colonne di tasti funzione, ma rimangono frecce direzionali e tasti essenziali.

Il crowdfunding non è una scelta insolita per Keychron, che negli anni ha consolidato una community affezionata e pronta a sostenere le sue sperimentazioni.

In questo caso, l’esperimento è particolarmente radicale in quanto non propone solo di keycaps in ceramica, già visti in passato da marchi come Cerakey, ma di un’intera struttura costruita quasi interamente con questo materiale.

Prestazioni

Nonostante l’attenzione al design, la Q16 HE 8K non trascura le prestazioni. La tastiera vanta infatti un polling rate di 8.000 Hz, un valore che si traduce in una risposta praticamente istantanea tra la pressione del tasto e la registrazione del comando sullo schermo.

Altro elemento distintivo sono i nuovi switch Ultra-Fast Lime, sviluppati direttamente da Keychron e basati sulla tecnologia TMR (Tunneling Magnetoresistance).

Si tratta di una particolare variante degli switch a effetto Hall, che utilizza l’induzione magnetica per rilevare la pressione dei tasti con una precisione superiore rispetto agli switch meccanici tradizionali.

Questo si traduce in maggiore velocità, minore consumo energetico e possibilità di regolare la sensibilità fino a 0,01 mm.

Uno degli aspetti più curiosi legati alla Q16 HE 8K riguarda il profilo acustico.

Le tastiere meccaniche sono amate (o odiate) anche per il loro suono caratteristico, e l’introduzione della ceramica promette un’esperienza del tutto nuova.

Keychron parla di un “distinct tactile and auditory profile”, diverso tanto dal metallo quanto dalla plastica, un dettaglio che farà felici gli appassionati dei cosiddetti “keyboard sound test”, video estremamente popolari in cui utenti fanno ascoltare il suono prodotto dalle tastiere, facendo notare differenze tra i vari switch e modelli.

Le parole di Keychron

A sottolineare questa filosofia è Paul Tan, responsabile delle operazioni di Keychron:

“Le grandi tastiere dovrebbero essere veloci, avere un suono piacevole e apparire come oggetti degni di essere conservati. Con Q16 HE 8K abbiamo esplorato la ceramica per l’uso quotidiano, abbinandola al sensing magnetico e alle prestazioni 8K, così da offrire agli utenti un’esperienza materiale nuova e una velocità d’élite”.

In un’epoca in cui il settore è esploso in popolarità, la tastiera non è più solo uno strumento, ma anche un oggetto identitario, da mostrare e valorizzare.

Insomma, è indubbio che la Keychron Q16 HE 8K rappresenta una delle innovazioni più particolari del 2025 nel panorama delle tastiere meccaniche.

Tra design in ceramica, switch magnetici avanzati e polling rate da primato, è un prodotto che si colloca a metà strada tra design e tecnologia, destinato ad attrarre le attenzioni tanto dei gamer quanto dei collezionisti.