Zepp Health, azienda che produce e commercializza i dispositivi a marchio Amazfit, ha recentemente annunciato il “nuovo” Amazfit Helio Core. Il virgolettato è d’obbligo, dato che in realtà si tratta di un dispositivo già noto dell’azienda, ovvero Amazfit Helio Strap, proposto in un’altra veste.

L’ultimo arrivato non è altro che la proposizione in tre nuove finiture del “sensore” che rappresenta il nucleo (core, appunto) di Helio Strap: l’hardware rimane infatti identico e l’unica differenza risiede nel fatto che non viene proposto integrato con il braccialetto da polso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit Helio Core è ufficiale

Come anticipato in apertura, Amazfit Helio Core è ufficiale e si pone come “variante” di quell’Amazfit Helio Strap presentato nel mese di giugno: infatti, il sensore (o “core”) del dispositivo è lo stesso, nessuna differenza interna o esterna, sia in termini di specifiche (incluso il sensore BioTracker PPG di sesta generazione) che in termini di funzionalità.

La “novità” sta nel fattore di forma: invece di essere fornito all’interno di un cinturino per poterlo indossare al polso, Amazfit ha pensato Helio Core come parte di una fascia da braccio, rendendolo il dispositivo più adatto agli allenamenti in cui un bracciale al polso possa risultare scomodo o impreciso.

Anche il bracciale con cui può essere indossato al braccio è già noto: si tratta dell’Amazfit Helio Armband, accessorio già in vendita che può essere sfruttato anche per modificare il “vecchio” Helio Strap. A conti fatti, Helio Core va così a creare una sorta di kit modulare e, di conseguenza, potrebbe rappresentare il primo di una serie di dispositivi modulari che magari Amazfit proporrà in futuro.

Specifiche tecniche di Amazfit Helio Core

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Amazfit Helio Core.

Dimensioni: 33,9 x 24,3 x 9,6 mm

x x Peso: 11,2 grammi

Materiali: polimero rinforzato con fibre

Certificazione: 5 ATM

Sensori: BioTracker 6.0 PPG (5 PD + 2 LED), accelerometro , giroscopio , temperatura cutanea

(5 PD + 2 LED), , , Monitoraggio: frequenza cardiaca (continuativo h24), sonno , stress , PAI , BioCharge , allenamenti

(continuativo h24), , , , , Connettività: Bluetooth 5.2 (BLE)

(BLE) Batteria: 232 mAh Autonomia fino a 10 giorni



Immagini di Amazfit Helio Core

Disponibilità e prezzo di Amazfit Helio Core

Il “nuovo” Amazfit Helio Core è già disponibile all’acquisto negli Stati Uniti sul sito ufficiale del produttore cinese. Il dispositivo arriva in versione “solo sensore” (colorazioni NeonCore, FireCore e SpiritCore) al prezzo di 69,99 dollari o in bundle con Amazfit Helio Armband (nera) e la basetta di ricarica al prezzo di 104 dollari.

Non sappiamo ancora quando il dispositivo possa essere commercializzato dalle nostre parti ma, considerando che Amazfit Helio Strap (99,90 euro) e Amazfit Helio Armband (14,90 euro) sono venduti ufficialmente in Italia, ipotizziamo che l’ufficializzazione per il nostro mercato possa arrivare presto.