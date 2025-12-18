Nelle ultime ore, Amazfit ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp per il suo smartwatch di punta Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato a inizio settembre, durante IFA 2025.

Il nuovo aggiornamento arriva a poche settimane dal precedente e porta sullo smartwatch ulteriori novità e miglioramenti, utili per perfezionare l’esperienza d’uso e la possibilità di sfruttare al meglio l’accessorio Stryd. Scopriamo tutte le novità.

Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 Pro: ecco le novità

Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi a distanza di un mese dal precedente aggiornamento (versione 4.1.6.7): tramite un pacchetto piuttosto risicato da quasi 14 MB, arriva la nuova versione 4.2.4.3 del software che porta sullo smartwatch interessanti novità, illustrate da un changelog nutrito che viene mostrato nella schermata di aggiornamento.

Le principali novità di questo aggiornamento sono due: la possibilità di sfruttare i sensori Stryd durante l’allenamento HYRIX Race (consente di visualizzare nella cronologia i dati sul ritmo rilevati dal Footpod di Stryd nella cronologia dell’app Zepp) e la possibilità di acquisire fino a 20 screenshot anche quando lo smartwatch non è connesso allo smartphone (tale funzione è però disponibile solo sugli smartphone Android).

Andando oltre, il team di sviluppo ha apportato tanti altri miglioramenti per far sì che l’esperienza d’uso generale sia ancora più affinata rispetto al passato; in tal senso, ad esempio, arriva una novità per evitare che i tocchi accidentali possano mettere in pausa o terminare un allenamento.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog comlpeto (tradotto in italiano dagli screenshot condivisi che trovate poco sotto, via Gadgets & Wearables) dell’aggiornamento alla versione 4.2.4.3 per Amazfit T-Rex 3 Pro:

Ottimizzate le prestazioni dell’app Mappa e della pagina del percorso di allenamento, con conseguente rotazione notevolmente più fluida durante la modifica della direzione. La visualizzazione di navigazione predefinita durante gli allenamenti è stata modificata in “Avanza verso l’alto”, quindi la direzione del percorso ora corrisponde al movimento effettivo. Nella pagina di gestione dell’allenamento, mettere in pausa o terminare un allenamento ora richiede una pressione prolungata sullo schermo per evitare tocchi accidentali. L’allenamento HYROX Race ora supporta i sensori Stryd, consentendo la visualizzazione dei dati di andatura basati su Stryd durante gli allenamenti e nelle registrazioni degli allenamenti. La funzione di screenshot è stata migliorata: ora è possibile acquisire screenshot anche quando l’orologio non è connesso al telefono, con un massimo di 20 immagini memorizzate temporaneamente (solo Android). Migliorata la sensibilità e la precisione della distanza dei promemoria di svolta durante la navigazione del percorso. Ottimizzate le regole di visualizzazione per le unità di misura imperiali nella navigazione del percorso: quando la distanza dalla svolta successiva è < 0,1 miglia, verrà visualizzata in piedi; quando è ≥ 0,1 miglia, verrà visualizzata in miglia. Risolti altri problemi noti per migliorare ulteriormente la stabilità del sistema.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).