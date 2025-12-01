Se l’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il mondo mobile e quello dell’elettronica di consumo, la stessa cosa potrebbe essere in grado di fare anche per quanto riguarda i settori industriali tradizionali.

Almeno di ciò si è detto convinto Lei Jun, il CEO di Xiaomi, a dire del quale entro i prossimi cinque anni l’industria verrà rimodellata dall’IA e i robot umanoidi svolgeranno presto un ruolo centrale in questa trasformazione.

Come l’IA cambierà l’industria secondo Xiaomi

Nel corso di un’intervista al Beijing Daily, il CEO di Xiaomi ha affermato che l’intelligenza artificiale non è più uno strumento marginale, essendo ormai divenuta un motore fondamentale per la ricostruzione del panorama industriale in tutti i settori.

Un esempio di miglioramenti che l’IA è in grado di garantire in termini di efficienza arriva direttamente dallo stabilimento di Xiaomi per la produzione di veicoli elettrici: se ispezionare manualmente grandi componenti pressofusi è un’operazione lenta e soggetta a errori, la stessa attività svolta da un sistema a raggi X integrato con un modello di intelligenza artificiale visiva può essere eseguita in pochi secondi e ciò con una precisione oltre cinque volte superiore a quella di un lavoratore umano.

A dire di Lei Jun, questo è solo un assaggio di ciò che è possibile ottenere quando l’intelligenza artificiale è profondamente integrata nei principali processi di produzione e potrebbero presto aprirsi nuovi mercati industriali al momento impensabili.

Sempre secondo il CEO di Xiaomi, ai fini della diffusione dell’intelligenza artificiale in tutti i settori sarà fondamentale sviluppare partnership ed ecosistemi collaborativi tra varie aziende.

Lei Jun ci ha anche tenuto a mettere in evidenza che Xiaomi è all’avanguardia da questo punto di vista, tanto che il colosso cinese ha in programma di implementare su larga scala nei suoi stabilimenti entro cinque anni robot umanoidi, capaci di svolgere compiti che attualmente competono agli esseri umani sulla catena di montaggio.

E questo, sempre secondo il CEO di Xiaomi, è soltanto il primo passo, in quanto si prevede che il mercato dei robot umanoidi diventi ancora più ampio.

* * * Nell’immagine il robot umanoide di Figure AI