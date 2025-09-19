C’è un’importante novità in vista per gli occhiali smart di Meta: il colosso dei social, infatti, ha deciso di consentire alle app di accedere alle funzionalità visive e audio dei suoi smart glass.

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Meta con un post sul blog ufficiale, ciò avverrà grazie ad un nuovo Wearable Device Access Toolkit per gli sviluppatori.

Meta lancia un nuovo Wearable Device Access Toolkit

A dire di Meta, il suo nuovo strumento, che è ancora in una versione iniziale e una sua preview dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2025, sarà in grado di aprire le porte a tutta una serie di sensori integrati nel dispositivo, in modo da consentire agli sviluppatori di iniziare a creare funzionalità all’interno delle app mobile che possano sfruttare i vantaggi garantiti dalla libertà di movimento degli occhiali con intelligenza artificiale.

In pratica, questo nuovo Wearable Device Access Toolkit permetterà agli sviluppatori di applicazioni di sfruttare la prospettiva naturale di chi indossa gli smart glass di Meta, la nitidezza dell’audio open-ear e la possibilità di accedere al microfono.

E così, tanto per fare un esempio pratico di ciò che sarà possibile grazie a questo nuovo strumento, il team di ricerca e sviluppo di Imagineering di Disney è al lavoro su prototipi che consentano ai visitatori dei parchi Disney di accedere a suggerimenti mentre indossano gli occhiali intelligenti oppure Twitch consentirà ai creatori di trasmettere in streaming in diretta dai loro occhiali.

Gli sviluppatori possono già iscriversi ad una waitlist per essere avvisati quando un’anteprima del toolkit sarà disponibile.

Per ulteriori informazioni sul nuovo Wearable Device Access Toolkit vi rimandiamo al post pubblicato dal colosso dei social.