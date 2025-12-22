Il Natale è alle porte e se state pensando di “regalarvi” una nuova scheda video per giocare o lavorare siete proprio nel posto giusto. Come ogni settimana siamo qui a segnalavi le migliori schede video da acquistare su Amazon, una selezione personale dei migliori modelli da valutare qualora siate alle prese con un aggiornamento oppure con la costruzione di un nuovo PC.
In un periodo dove le offerte non sono mancate, ma allo stesso tempo i prezzi sono abbastanza ballerini, trovare l’offerta più consona alle nostre esigenze richiede un minimo di tempo per la ricerca, quantomeno se vogliamo portarci a casa un prodotto con un buon rapporto qualità / prezzo.
Il nostro scopo è proprio quello di aiutarvi, non solo per individuare i prodotti più validi, ma anche per risparmiare tempo prezioso.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
La nostra selezione delle migliori schede video da acquistare su Amazon cerca inoltre di accontentare tutte le fasce di prezzo, da quella entry-level dove le proposte sono diverse, arrivando ai modelli top di gamma per chi non vuole compromessi e soprattutto ha un budget consistente da investire sulla GPU.
A seguire quindi troverete offerte del giorno, modelli interessati da promozioni a tempo e, non per ultimi, prodotti al minimo storico sulla piattaforma o comunque caratterizzati da un buon rapporto qualità / prezzo.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 195,81 euro invece di 239,93 euro
- PNY GEFORCE RTX 5050 Single Fan 8 GB, disponibile a 269,99 euro invece di 285 euro
- MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8 GB, disponibile a 274,90 euro
- XFX Speedster QICK308 Radeon RX 7600 Black 8 GB, disponibile a 259 euro invece di 332 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming White, disponibile a 404 euro
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING 16 GB, disponibile a 419,51 euro
- Inno3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC 16 GB, disponibile a 497,08 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16 GB, disponibile a 507,35 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 589,99 euro invece di 739 euro
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5070 OC 12 GB, disponibile a 633,90 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 EVO OC, disponibile a 595,99 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16 GB, disponibile a 627,06 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB, disponibile a 669 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 763,38 euro
Schede video fascia alta
- ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB, disponibile a 934,75 euro invece di 1.172,17 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 935,20 euro
- Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16 GB, disponibile a 1.199,60 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.238,92 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC 16 GB, disponibile a 2.791,41 euro
- Palit GeForce RTX 5090 GameRock, disponibile a 2.753,25 euro invece di 3.009, 90 euro
