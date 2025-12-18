WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento, l’ennesimo dall’inizio del mese, che mette a disposizione degli utenti una nuova funzionalità.

Nello specifico, il team di sviluppo ha aggiunto la possibilità di aggiungere una “descrizione membro” personalizzata con cui gli utenti possono segnalare il loro ruolo all’interno della chat di gruppo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In rollout un altro aggiornamento di WhatsApp per iOS: arriva una novità

Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poche ore rilasciato il terzo aggiornamento per la versione dedicata a iOS della popolare app di messaggistica: con il primo di inizio mese (versione 25.35.72) e il secondo rilasciato pochi giorni dopo (versione 25.32.74), l’app ha guadagnato nuove funzioni per le chiamate e sta distribuendo agli utenti la rinnovata sezione informazioni.

Il terzo, rilasciato a partire da ieri, fa giungere l’app alla versione 25.35.76 ed è accompagnato da un changelog che parla di una novità per le chat di gruppo effettivamente già messa a disposizione degli utenti (e spiega addirittura come usarla):

Ora puoi aggiungere una descrizione membro personalizzata per far conoscere a tutti il tuo ruolo nella chat di gruppo. Apri la chat di gruppo, tocca il nome del gruppo e scorri fino alla lista dei membri. Tocca Aggiungi descrizione membro e digita il tuo ruolo per mostrare alle persone chi sei o come ti conoscono in questo gruppo.

Sostanzialmente, accedendo alla lista dei membri di una chat di gruppi, sotto al nostro nome comparirà Aggiungi descrizione membro. Selezionando questa voce, potremo scegliere la nostra descrizione. L’unica informazione aggiuntiva fornita all’interno della pagina sulla funzione è relativa al fatto che “Tutti i membri del gruppo attuali e futuri possono vedere la tua descrizione”.

Una volta che avremo impostato la Descrizione membro, come potrete osservare dal terzo screenshot della seguente schermata, chiunque riceverà da noi un messaggio all’interno del gruppo noterà la descrizione collocata tra il nostro nome e il testo del messaggio.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.