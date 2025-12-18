FIFA tornerà nel mondo dei videogiochi, ma non nel modo in cui molti se lo aspettavano. Dopo la rottura con Electronic Arts, la federazione internazionale del calcio ha annunciato un nuovo progetto videoludico su licenza ufficiale che debutterà nel 2026, in concomitanza con i Mondiali di calcio nordamericani. La vera sorpresa, però, potrebbe deludere molti: il gioco sarà esclusivo Netflix e non verrà venduto separatamente.

L’accordo tra FIFA e Netflix segna un passaggio significativo per entrambe le parti. Da un lato, FIFA tenta di ricostruire la propria presenza nel mercato videoludico dopo aver abbandonato uno dei franchise sportivi più longevi di sempre. Dall’altro, Netflix rafforza la propria strategia nel gaming, un settore che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nella sua offerta, con un brand globale.

FIFA tornerà ma su smartphone (e forse anche su TV)

Secondo quanto comunicato ufficialmente, il nuovo titolo sarà un videogioco simulativo di calcio “reimmaginato”, sviluppato esclusivamente per dispositivi mobili. Sarà quindi giocabile su smartphone, all’interno dell’abbonamento Netflix, senza costi aggiuntivi e senza possibilità di acquisto standalone.

Il comunicato lascia intendere anche una possibile modalità di fruizione su TV, utilizzando lo smartphone come controller tramite l’app Netflix, una soluzione già sperimentata dalla piattaforma in altri progetti interattivi. Al momento, però, non sono stati forniti dettagli concreti sul gameplay, sulle modalità di gioco o sull’eventuale presenza di licenze complete per squadre, campionati e calciatori.

Netflix e FIFA si limitano a promettere ulteriori informazioni nel corso del 2026, mantenendo volutamente vaga la descrizione del progetto.

Chi sta sviluppando il nuovo FIFA

La domanda che molti si stanno ponendo riguarda lo sviluppo. Il nuovo videogioco di FIFA non è affidato a uno studio storico del genere sportivo, ma a una realtà decisamente meno conosciuta: Delphi Interactive.

Fondata nel 2020 e con sede in California, Delphi Interactive è uno studio giovane e di dimensioni contenute. Secondo le informazioni disponibili pubblicamente, l’azienda conta meno di 50 dipendenti, un numero molto ridotto se confrontato con i team che in passato hanno lavorato su FIFA o su altri grandi titoli sportivi.

Nonostante il profilo basso, Delphi Interactive è già coinvolta in un progetto di rilievo. Lo studio sta infatti collaborando con IO Interactive allo sviluppo di 007: First Light, videogioco dedicato a un giovane James Bond, la cui uscita è prevista per il prossimo marzo.

Sul proprio sito ufficiale, Delphi Interactive descrive il proprio approccio come una combinazione di proprietà intellettuali iconiche, talenti creativi di alto livello e tecnologie all’avanguardia. Il tutto, secondo l’azienda, è guidato da “un forte allineamento con i partner e da un modello di sviluppo e pubblicazione moderno e privo di rischi”.

In questo senso, un FIFA pensato per mobile e incluso nel catalogo streaming rappresenta una scelta coerente, ma anche radicale rispetto al passato.

Dopo EA Sports, una nuova identità per FIFA

Ebbene, il ritorno di FIFA nel gaming arriva dopo la separazione da EA Sports, che per quasi trent’anni ha sviluppato la serie calcistica più famosa al mondo. La rottura è avvenuta quando Electronic Arts ha deciso di non rinnovare i diritti sul marchio FIFA, preferendo proseguire con un franchise privo della licenza ufficiale, oggi noto come EA Sports FC.

Da allora, FIFA ha più volte dichiarato l’intenzione di tornare con nuovi videogiochi, ma senza fornire indicazioni chiare su tempi e modalità. L’accordo con Netflix rappresenta quindi il primo passo concreto in questa direzione, anche se segna un cambio di paradigma evidente che potrebbe deludere molti e accendere numerosi dibattiti sul futuro del brand. Niente console, niente PC, niente distribuzione tradizionale ma solo mobile e all’interno di un ecosistema chiuso come quello di Netflix.

Per ora Netflix non ha diffuso ulteriori dettagli sul gioco o sulle meccaniche di gameplay; staremo a vedere come verrà accolto il nuovo capitolo della storia di FIFA.