Dagli Emirati Arabi Uniti arriva la notizia di un curioso nuovo accessorio targato IKEA: stiamo parlando di IKEA Phone Sleep Collection.

Così come suggerito dal suo stesso nome, si tratta di un letto in miniatura pensato per garantire “un sonno piacevole” ad uno smartphone, in sostanza un oggetto a dir poco insolito.

Ecco il nuovo accessorio IKEA Phone Sleep Collection

Questo curioso prodotto è stato presentato in una campagna volta ad aiutare gli utenti a migliorare la qualità del loro sonno trascorrendo meno tempo con gli occhi fissi sullo smartphone.

Pubblicato sul canale ufficiale su YouTube della divisione IKEA degli Emirati Arabi Uniti, il video promo del nuovo accessorio mette in risalto quello che è il suo obiettivo:

Pare che questo accessorio (che è composto da più parti e richiede il montaggio fai-da-te, come nel caso dei mobili standard del marchio) faccia parte di una serie più ampia di prodotti, la IKEA Complete Sleep Collection, che include lenzuola, cuscini e piumoni.

Tra le caratteristiche di IKEA Phone Sleep Collection vi è anche un chip NFC integrato, che ha lo specifico compito di registrare per quanto tempo lo smartphone rimane a riposo e se gli utenti riescono a lasciare il telefono nel letto per sette ore ogni notte per sette giorni, riceveranno un buono IKEA del valore di circa 20 euro.

Pare che il prodotto non abbia alcuna funzionalità di ricarica integrata, ciò anche se il suo prezzo non è poi così contenuto, in quanto costa circa 180 euro.

Al momento non è chiaro se IKEA possa estendere questa curiosa campagna ad altri mercati nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere.