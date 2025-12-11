Il periodo delle festività coincide ormai ogni anno con una vera e propria “stagione delle offerte“, promozioni di tutte le tipologie destinate in molte occasioni al mondo della tecnologia (ma non solo). Si parte da lontano con la settimana del Black Friday per arrivare a ridosso del Natale, periodo dove spesso si possono fare degli ottimi affari, a patto di stare attenti e saper cogliere l’offerta a noi più consona.
In questo contesto, anche i gamer vogliono togliersi qualche sfizio, magari puntando a cambiare notebook per migliorare la propria esperienza utente, meglio se risparmiando qualcosa.
Se anche voi siete alla ricerca di un notebook per giocare, magari da regalare a un figlio, ma allo stesso tempo non siete riusciti a trovare un’offerta valida al Black Friday o al Cyber Monday, in questo breve articolo vi daremo qualche dritta sui migliori notebook da gaming con GPU NVIDIA GeForce RTX da acquistare in offerta.
Migliori offerte Notebook da Gaming NVIDIA: il regalo ideale per un gamer
Se attualmente utilizzate un portatile per giocare con qualche anno sulle spalle, che sia AMD o NVIDIA poco importa, ma avrete notato di sicuro che inizia ad arrancare sui titoli più recenti, in particolare su quei giochi che sruttano tecnologie avanzate di ultima generazione (vedi ray-tracing, ma non solo) che richiedono hardware moderno in grado di supportarle.
L’aggiornamento a un notebook con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 o GeForce RTX 50 Laptop, vi permetterà di sicuro un netto salto di qualità in ottica FPS grazie alla possibilità di sfruttare tecniche come il DLSS con Multi-Frame Generation, senza dimenticare l’abbattimento fino al 75% delle latenze con NVIDIA Reflex 2 e tutto quello che possiamo fare in ottica produttività grazie a NVIDIA Studio.
Per l’occasione abbiamo stilato un piccola selezione di notebook da gaming di vari brand, spaziando nelle diverse fasce di prezzo in modo che l’utente possa avere una certa scelta anche in base al budget. Prima di procedere, vi anticipiamo che oltre ai notebook abbiamo inserito anche qualche offerta relativa ai sistemi desktop e alle schede video, il tutto per non lasciare da parte gli utenti che preferiscono una build da scrivania.
Offerte Notebook da gaming NVIDIA
- MSI Cyborg 15 con NVIDIA GeForce RTX 5060, disponibile su Amazon 1.299 euro invece di 1.399 euro
- MSI Vector 16 con NVIDIA GeForce RTX 5080, disponibile su Amazon a 2.999 euro invece di 3.099 euro
- Lenovo LOQ Notebook con NVIDIA GeForce RTX 5060, disponibile su Unieuro a 1.349 euro invece di 1.499 euro
- ASUS ROG Strix G16 con NVIDIA GeForce RTX 5060, disponibile su Estore.Asus a 1.699 euro invece di 2.199 euro
- HP Victus 15 con NVIDIA GeForce RTX 5060, disponibile su Amazon a 1.149,99 euro invece di 1.399,99 euro
- HP VICTUS 15 con NVIDIA GeForce RTX 5050, disponibile su Mediaworld a 799 euro invece di 1.149 euro
- HP Victus Gaming 15 con NVIDIA GeForce RTX 5060, disponibile su Unieuro a 1.299,99 euro invece di 1.499 euro
- Acer Nitro V 15 con NVIDIA GeForce RTX 5050, disponibile su Unieuro a 949 euro invece di 1.449,99 euro
- MSI Katana 17 HX con NVIDIA RTX 5070, disponibile su Amazon a 1.549 euro invece di 1.899 euro
Offerte Desktop gaming e GPU NVIDIA GeForce RTX
- HP OMEN 16L con NVIDIA GeForce RTX 4060, disponibile su Amazon a 929,99 euro invece di 1.149,99 euro
- Alienware Aurora Gaming Desktop ACT1250 con GeForce RTX 5060 Ti, disponibile su Amazon a 1686,72 euro invece di 1.799 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti, disponibile su Amazon a 360,40 euro invece di 424 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 589 euro invece di 739 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.159,21 euro invece di 1.353,39 euro
- Palit GeForce RTX 5090 GameRock, disponibile a 2.753,25 euro invece di 3.009, 90 euro
