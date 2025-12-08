Nel cuore del mese di dicembre, in una giornata che per noi è di festa, arriva una nuova campagna promozionale da parte del colosso dell’e-commerce AliExpress: chiamata Stagione dei Regali, essa è già attiva dalla mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025 e si protrarrà fino alle 23:59 di domenica 14 dicembre 2025.
Questa promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)
Tutti i dettagli della promo “Stagione dei regali” di AliExpress
Già dalla mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025 e fino alle 23:59 di domenica bre 2025, sul portale di AliExpress è (e sarà) disponibile una nuova e interessante promozione chiamata Stagione dei regali– Fino al 60% di sconto.
La promozione arriva nel giorno che inaugura la stagione natalizia, propone la prima tranche delle Offerte di Natale e prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, tablet e componenti per PC anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 65 euro sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Di seguito riportiamo la lista con tutti i coupon disponibili, suddivisi tra quelli validi su qualsiasi ordine e quelli validi solo sui prodotti spediti dall’Italia:
- Coupon TUTTOA02 | ITGS02 | GSIT02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon TUTTOA04 | ITGS04 | GSIT04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro
- Coupon TUTTOA07 | ITGS07 | GSIT07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro
- Coupon TUTTOA10 | ITGS10 | GSIT10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon TUTTOA15 | ITGS15 | GSIT15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro
- Coupon TUTTOA20 | ITGS20 | GSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro
- Coupon TUTTOA30 | ITGS30 | GSIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro
- Coupon TUTTOA45 | ITGS45 | GSIT45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro
- Coupon TUTTOA60 | ITGS60 | GSIT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro
- Coupon TUTTOA65 | ITGS65 | GSIT65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro
Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
Ecco alcuni esempi:
- Vivo X300Pro 5G a 967€ invece di 1299€ col codice ITGS65 e lo sconto automatico di 150€ a carrello
- PlayStation 5 PS5 Slim 1 TeraByte a 410,47€ invece di 549€ col codice ITGS60
- Nintendo Switch 2 Console con Mario Kart World EU a 415,37€ invece di 509€ col codice ITGS45
Termini e condizioni della promozione “Stagione dei regali – Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Stagione dei regali – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025 fino alle 23:59 di domenica 14 dicembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Garmin aggiorna in beta tutti gli Instinct 3, i Forerunner 970/570 e la gamma Fenix 7
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo