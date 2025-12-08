Nel cuore del mese di dicembre, in una giornata che per noi è di festa, arriva una nuova campagna promozionale da parte del colosso dell’e-commerce AliExpress: chiamata Stagione dei Regali, essa è già attiva dalla mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025 e si protrarrà fino alle 23:59 di domenica 14 dicembre 2025.

Questa promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.

Tutti i dettagli della promo “Stagione dei regali” di AliExpress

Già dalla mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025 e fino alle 23:59 di domenica bre 2025, sul portale di AliExpress è (e sarà) disponibile una nuova e interessante promozione chiamata Stagione dei regali– Fino al 60% di sconto.

La promozione arriva nel giorno che inaugura la stagione natalizia, propone la prima tranche delle Offerte di Natale e prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, tablet e componenti per PC anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 65 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Di seguito riportiamo la lista con tutti i coupon disponibili, suddivisi tra quelli validi su qualsiasi ordine e quelli validi solo sui prodotti spediti dall’Italia:

Coupon TUTTOA02 | ITGS02 | GSIT02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

Coupon TUTTOA04 | ITGS04 | GSIT04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

Coupon TUTTOA07 | ITGS07 | GSIT07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

Coupon TUTTOA10 | ITGS10 | GSIT10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

Coupon TUTTOA15 | ITGS15 | GSIT15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro

Coupon TUTTOA20 | ITGS20 | GSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

Coupon TUTTOA30 | ITGS30 | GSIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

Coupon TUTTOA45 | ITGS45 | GSIT45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

Coupon TUTTOA60 | ITGS60 | GSIT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

Coupon TUTTOA65 | ITGS65 | GSIT65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Stagione dei regali – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Stagione dei regali – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025 fino alle 23:59 di domenica 14 dicembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.