La fine dell’anno è ormai un tradizionale appuntamento in cui tirare le somme e premiare il meglio che quest anno ha avuto da offrire. Un consueto appuntamento che ritorna anche in quel di Cupertino. Apple ha infatti annunciato i vincitori dei 2025 App Store Awards, riconoscendo 17 app e giochi che si sono distinti per ingegnosità tecnica e impatto culturale.

La selezione è avvenuta tra migliaia di candidati, con i vincitori scelti direttamente dal team editoriale dell’App Store per l’eccellenza dimostrata in innovazione, design e user experience.

Apple ha annunciato le app e i giochi vincitori degli App Store Award 2025

“Ogni anno ci ispiriamo al modo in cui gli sviluppatori trasformano le loro migliori idee in esperienze innovative che arricchiscono la vita delle persone”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.

“I vincitori di quest’anno rappresentano la creatività e l’eccellenza che definiscono l’App Store, dimostrando l’impatto significativo che le app e i giochi di livello mondiale possono avere sulle persone in tutto il mondo”.

Le migliori app del 2025 per ogni categoria Apple

Le scelte di quest’anno evidenziano l’impegno di Apple nel promuovere esperienze che uniscono creatività, accessibilità e tecnologia, afferma l’azienda.

I migliori giochi del 2025

La selezione dimostra come l’ecosistema Apple continui a offrire esperienze di gioco sempre più ricche, che spaziano dal divertimento casual alle produzioni narrative più complesse.

I sei riconoscimenti per l’impatto culturale

Oltre alle categorie tradizionali, Apple ha assegnato sei premi speciali a progetti capaci di promuovere inclusione, consapevolezza e cambiamento positivo attraverso la tecnologia.

Art of Fauna di Klemens Strasser: trasforma le illustrazioni di fauna selvatica in puzzle rilassanti, stabilendo un nuovo standard per il game design accessibile.

di Klemens Strasser: trasforma le illustrazioni di fauna selvatica in puzzle rilassanti, stabilendo un nuovo standard per il game design accessibile. Chants of Sennaar di Playdigious: un’avventura che celebra il potere del linguaggio e la connessione tra culture.

di Playdigious: un’avventura che celebra il potere del linguaggio e la connessione tra culture. despelote di Panic, Inc.: un racconto intimo che riflette l’identità di un Paese unito dalla passione per il calcio.

di Panic, Inc.: un racconto intimo che riflette l’identità di un Paese unito dalla passione per il calcio. Be My Eyes di Be My Eyes: unisce AI e volontari da tutto il mondo per assistere persone non vedenti nelle attività quotidiane.

di Be My Eyes: unisce per assistere persone non vedenti nelle attività quotidiane. Focus Friend di Hank Green (B-Tech Consulting Group LLC): trasforma la concentrazione in un gioco, premiando la produttività e riducendo le distrazioni digitali.

di Hank Green (B-Tech Consulting Group LLC): trasforma la concentrazione in un gioco, premiando la produttività e riducendo le distrazioni digitali. StoryGraph di The StoryGraph: crea una community inclusiva per lettori, favorendo la scoperta di autori emergenti e voci diverse.

Ogni anno, gli App Store Awards rappresentano per gli sviluppatori un traguardo simbolico: un riconoscimento diretto da parte di Apple che celebra innovazione e impatto sociale.

Molti dei vincitori hanno già dichiarato di voler sfruttare questa visibilità per ampliare i propri progetti e raggiungere un pubblico più vasto. Gli App Store Awards 2025 confermano così la centralità del software nell’esperienza Apple in cui le applicazioni, vero cuore pulsante degli ecosistemi digitali, non sono solo meri strumenti, ma anche mezzi per raccontare storie, ispirare e connettere le persone.