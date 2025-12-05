Nei giorni scorsi Tesla ha annunciato di avere raggiunto importanti progressi per quanto riguarda il suo obiettivo di portare il sistema di guida autonoma di ultima generazione dell’azienda anche in Europa e proprio in queste ore il popolare produttore ha fornito interessanti dettagli per quanto riguarda l’Italia. Dopo il successo della prima fase di test, Tesla ha aperto nuovi slot prenotabili per l’esperienza Full Self-Driving (Supervised) in Italia, disponibili dal 2 gennaio al 31 marzo 2026 in diverse città del nostro Paese.

La guida autonoma di Tesla in Italia: come provarla

A dire di Tesla, i veicoli a guida autonoma hanno enormi potenzialità per quanto riguarda il miglioramento di alcuni specifici aspetti, come l’accessibilità, la disponibilità e la sicurezza dei trasporti, il tutto con la possibilità di ridurre l’inquinamento, un fattore di certo non trascurabile, soprattutto nelle città più popolose.

Il sistema Full Self-Driving (Supervised) prevede la supervisione del conducente, occupandosi delle parti più stressanti della guida quotidiana, rendendo più piacevole il compimento delle attività di tutti i giorni, dal recarsi al lavoro a fare la spesa e, secondo le statistiche di Tesla, tale soluzione è riuscita a ridurre fino a 7 volte il rischio di collisioni gravi.

Ma come funziona il sistema ideato da Tesla? È lo stesso produttore a spiegarlo in modo molto semplice: può essere considerato come una sorta di duplicazione degli esseri umani e se questi guidano usando gli occhi e il cervello, Full Self-Driving (Supervised) si basa esclusivamente sulla vista abbinata a un’elaborazione con un’architettura con reti neurali. C’è tuttavia una differenza sostanziale, in quanto gli esseri umani possono sempre distrarsi mentre il sistema di guida autonoma rimane concentrato sulla strada, elaborando dati e sfruttando miliardi di chilometri di addestramento. E se un singolo conducente difficilmente in tutta la sua vita arriva a percorrere 1 milione di chilometri, tale distanza viene coperta dalla flotta globale di Tesla in pochi minuti. Ciò rende l’idea delle potenzialità che il sistema di guida autonoma può vantare in termini di esperienza.

Dal 2 gennaio al 31 marzo 2026, tutti possono prenotare un’esperienza da passeggero della durata di 30 minuti per provare in prima persona il sistema Full Self-Driving (Supervised) di Tesla. Le sessioni di test sono disponibili negli store dell’azienda di Milano (Vittuone e Linate), Verona, Bologna, Padova e Roma. È possibile prenotare un appuntamento direttamente sul sito del produttore. Tesla conferma che il lancio in Europa è in attesa di approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e all’inizio del 2026 dovrebbe essere tutto pronto per un primo esordio nei Paesi Bassi che potrebbe fare da apripista per tutta l’Europa, staremo a vedere.

Noi abbiamo già avuto modo di sperimentare il sistema, vi lasciamo direttamente con la video prova e un aggettivo che reputiamo descriva molto bene e sinteticamente la tencologia: sovra-umana.