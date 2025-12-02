LG Electronics annuncia il debutto in Italia di LG CineBeam S (modello PU615U), un proiettore 4K a tiro corto, compatto e potente, progettato per offrire elevata portabilità e un’esperienza multimediale completa e di qualità.

Stando a quanto riportato dall’azienda, CineBeam S migliora rispetto al suo predecessore LG CineBeam Q, sia sul versante immersività che dal punto di vista della qualità, garantendo una risoluzione 4K e un audio di grado cinematografico grazie al supporto Dolby Atmos.

Insomma, col nuovo arrivato LG vuole portare un piccolo cinema personale a casa nostra, il tutto in uno spazio molto ridotto.

LG Cinebeam S: l’esperienza di home cinema passa a un livello superiore

Come anticipato sopra, LG CineBeam S combina la tecnologia a tiro corto con un design compatto ed elegante, garantendo di conseguenza la massima efficienza in termini di spazio, portabilità e qualità di visione.

Tale caratteristica permette di riprodurre immagini luminose e dettagliate anche se posizioniamo il proiettore a distanza ravvicinata dalla superficie di proiezione; le immagini riprodotte vanno da una diagonale di 40 pollici (a 8,1 cm di distanza) fino a 100 pollici (a 39,3 cm).

LG Cinebeam S integra un sistema laser RGB con una copertura della gamma DCI-P3 del 154%, l’ideale per una riproduzione accurata dei colori soprattutto nei film; a questo si abbinano poi una luminosità di 500 ANSI lumen e un rapporto di contrasto di 450.000:1, una sicurezza per ottenere neri profondi e colori realistici in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.

Grazie alla sua tecnologia a tiro corto, CineBeam S è il compagno ideale per situazioni in cui lo spazio è limitato, in quanto non richiede lo spostamento di mobili o la riorganizzazione della stanza per creare le condizioni ottimali per l’installazione.

La configurazione è rapida e semplice grazie alla funzione di regolazione automatica dello schermo, che consente di ottenere immagini nitide e perfettamente allineate praticamente in qualsiasi ambiente di visione.

L’utente può inoltre ottimizzare l’output visivo senza spostare fisicamente il proiettore grazie alla funzione Screen Scaling & Shifting e utilizzare la funzione Wall Color Adjustment per la proiezione su superfici non bianche.

L’esperienza utente è arricchita anche grazie all’integrazione di altoparlanti stereo che supportano Dolby Atmos per un audio dinamico e soprattutto spaziale, senza considerare che non avremo bisogno di altoparlanti aggiuntivi (riducendo i costi del setup).

Rimanendo in tema utente, LG CineBeam S è estremamente semplice da gestire grazie al telecomando in dotazione e alla compatibilità con l’app LG ThinQ, quindi con la possibilità di controllare tutto dallo smartphone.

Se parliamo di software, LG CineBeam S è dotato del sistema operativo webOS, già apprezzato sugli smart TV LG e utilissimo in quanto garantisce l’accesso a migliaia di contenuti e servizi. La soluzione LG non trascura neanche la versatilità, non a caso offre ingressi HDMI, USB Type-C o trasmettere contenuti in streaming in modalità wireless da smartphone, tablet o PC tramite AirPlay 2 e Screen Share.

Chiudendo con qualche dato “fisico”, importante visto quanto dichiarato da LG, possiamo dirvi che il proiettore misura 110×160×160 millimetri per un peso di 1,9 Kg. Dalle immagini si evince anche un design minimalista, allo stesso tempo accattivante grazie a un’elegante finitura metallica.

Quando costa e dove acquistare LG CineBeam S

LG CineBeam S è già disponibile su LG Online Shop a un prezzo di 1.299 euro, mentre dovrebbe arrivare a breve presso i partner e rivenditori come Amazon Italia.