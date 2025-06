Hisense annuncia oggi il nuovo arrivato della sua gamma di Laser TV: si tratta del proiettore Laser Mini M2 Pro, un prodotto che punta a ridefinire i confini della proiezione compatta garantendo un’esperienza cinematografica 4K ovunque, sfruttando tecnologie innovative. Scopriamolo più da vicino, tra specifiche, funzionalità, prezzo e uscita italiana.

Hisense svela M2 Pro, il suo proiettore laser 4K più compatto

Hisense presenta il nuovo proiettore Laser Mini M2 Pro, che vuole rappresentare un vero cambio di paradigma nel cinema domestico portatile. Il nuovo proiettore della casa cinese è il più piccolo, leggero e portatile di sempre, grazie alla miniaturizzazione e al perfezionamento delle tecnologie laser avanzate e all’intelligenza artificiale.

Il cuore dell’M2 Pro è costituito di fatto dalla tecnologia AI 4K Clarity, una suite di algoritmi che lavorano in sinergia per offrire immagini più nitide e definite: mette a disposizione un potente AI 4K Upscaler per aumentare la risoluzione (fino a 3840 x 2160) dei contenuti a bassa risoluzione, abbinato a una funzione di Riduzione del rumore AI, pensata per offrire immagini più pulite, e a un AI HDR Upscaler, che ottimizza contrasto e luminosità.

Il proiettore sfrutta 2,07 milioni di microspecchi alimentati da un sistema DLP di precisione per arrivare a proporre immagini da 65 fino a 200 pollici di dimensione. La tecnologia Pure Triple Color Laser, ripresa dai Laser TV di fascia alta di Hisense, utilizza laser separati (rosso, verde e blu) per generare una gamma cromatica più ampia e immagini più vivaci e realistiche. Questo nonostante le dimensioni compatte (193 mm di larghezza, 218 mm di profondità e 230 mm di altezza, con un peso di 4,1 kg). Lo zoom ottico con rapporto di proiezione 1.0-1.3 consente agli utenti di regolare con precisione dimensioni e distanza dell’immagine, mantenendo la nitidezza della risoluzione 4K.

Hisense ha implementato nell’M2 Pro alcune soluzioni studiate per semplificarne l’utilizzo alla massima qualità: ha integrato la correzione automatica della trapezoidale e la messa a fuoco automatica, che garantiscono un’immagine sempre nitida e allineata ed eliminano la necessità di regolazioni manuali. In più, l’intelligente adattamento del colore della parete a 7 tonalità può regolare in automatico i colori proiettati, così da compensare la tinta della superficie di proiezione. Lato audio, integra le tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual:X, per suoni sufficientemente ricchi senza la necessità di abbinare altoparlanti esterni.

Il sistema operativo VIDAA Smart OS permette di avere accesso alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, Apple TV+ e così via, con tanto di HDR e di Dolby Vision.

Prezzo e disponibilità di Hisense M2 Pro

Il nuovo proiettore Laser Mini M2 Pro di Hisense arriverà nei principali mercati mondiali, Europa inclusa: sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal mese di luglio 2025 al prezzo consigliato di 999 euro.