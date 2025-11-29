Da quando è iniziata la Stagione 1, Battlefield 6 si è ritrovato al centro di una delle critiche più insistenti da parte della community: il sistema audio. La denuncia di massa dei giocatori ha investito questo comparto, reo di produrre suoni poco coerenti, passi quasi impercettibili o provenienti da direzioni errate e rumori ambientali distorti che hanno compromesso l’esperienza di gioco (soprattutto se si tratta di un gioco tattico sparatutto), spingendo gli sviluppatori a intervenire in modo deciso.

Ora, DICE e Electronic Arts hanno annunciato un rinnovamento totale dell’audio del gioco, con test già in corso e un rilascio previsto nel corso dei prossimi aggiornamenti. Facciamo chiarezza e scopriamo come Battlefield 6 promette di migliorare.

Battlefield e il grave problema audio che colpisce il cuore del gameplay

Dal debutto del titolo lo scorso 10 ottobre, il nuovo capitolo della saga di Battlefield ha alternato momenti di brillantezza a un flusso costante di segnalazioni negative, concentrate soprattutto sull’illuminazione, sul design delle mappe e sul comparto audio. Quest’ultimo, in particolare, è diventato un punto dolente sin dalla prima stagione del titolo.

Molti giocatori, infatti, lamentano l’impossibilità di localizzare i nemici tramite i suoni dei passi, che spesso risuonano in modo innaturale anche attraverso muri spessi o, al contrario, scompaiono del tutto in spazi aperti. In un titolo tattico e competitivo come Battlefield, dove l’audio direzionale è un elemento cruciale, l’effetto è debilitante in quanto i movimenti nemici risultano imprevedibili e le decisioni di gioco perdono precisione. Chi di voi è appassionato di videogiochi tattici sa a cosa ci stiamo riferendo e saprà comprendere anche come un difetto del genere possa contribuire anche a far perdere quel senso di immersività tipico dei giochi più coinvolgenti.

Il paradosso è che il sistema sonoro di Battlefield 6 era stato progettato per favorire un approccio più strategico, dunque, teoricamente, correre dovrebbe produrre suoni più forti, esponendo il giocatore al rischio di essere individuato, mentre muoversi lentamente garantisce discrezione e la possibilità di eseguire azioni più tattiche. Ma con il motore audio compromesso, questa dinamica perde completamente significato.

La risposta del team di sviluppo

A dare voce alla frustrazione della community ci ha pensato CAMIKAZE78, popolare content creator australiano di FPS, che il 26 novembre ha pubblicato un post su X (ex Twitter) in cui scriveva:

“Per l’amor del cielo, vi prego: sistemate l’audio dei passi in Battlefield 6.”

For the love of all that is holy. Please fix the footstep audio in Battlefield 6. — CAMIKAZE78 (@CAMIKAZE78) November 26, 2025

La risposta non si è fatta attendere. Poche ore dopo, Florian Le Bihan, Principal Game Designer del titolo, ha riconosciuto pubblicamente il problema, confermando che il team sta lavorando a una revisione completa del sistema audio. Le Bihan ha spiegato che i test interni sono già in corso, con l’obiettivo di condividere i primi risultati con la community nel più breve tempo possibile.

Nonostante le difficoltà, la trasparenza di DICE è stata accolta positivamente dalla community. Infatti sotto il post del designer si sono moltiplicati i commenti di apprezzamento nei confronti del team di sviluppo. Alcuni fan, tuttavia, restano comunque cauti, chiedendo una roadmap precisa e ricordando che anche altre aree del comparto sonoro, come chat vocale e prossimità audio, necessitano di miglioramenti sostanziali.

La discussione si è poi ampliata, trasformandosi in un punto di raccolta di feedback ulteriori: ad esempio diversi utenti hanno chiesto un sistema di ranked mode (ovvero una modalità classificata in cui si salgono ranghi in base alle vittorie conseguite), una gestione più avanzata delle squadre crossplay e opzioni audio più dettagliate, con controlli separati per voci, effetti ambientali e passi.

Dunque, l’annuncio di un rinnovamento completo dell’audio rappresenta un bel banco di prova fondamentale per DICE. Battlefield 6, pur avendo introdotto alcune innovazioni strutturali, ora si trova a dover riconquistare la fiducia dei giocatori, e se l’aggiornamento dovesse davvero riuscire a risolvere i problemi del sistema audio, potrebbe rivelarsi una mano santa per la reputazione del videogioco e del team di sviluppo.