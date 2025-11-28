Il Black Friday è stato un turbine di occasioni, ma non è ancora finita! Siamo arrivati agli ultimi giorni della stagione di sconti più attesa dell’anno – con il Cyber Monday alle porte (fino all’1 dicembre) – e le offerte sulle Smart TV si fanno ancora più incandescenti. Se hai aspettato il momento giusto per il grande acquisto, la tua pazienza sta per essere ripagata.

In questa selezione, abbiamo scovato ribassi imperdibili su un ventaglio di modelli pensati per ogni esigenza e budget. Troverete la TV perfetta per voi, che stiate cercando il top di gamma OLED o Mini-LED per un’esperienza cinematografica assoluta, un brillante pannello QLED di grande formato (anche 65 e 75 pollici) o una soluzione più compatta ed economica, magari da 32 o 40 pollici, senza rinunciare alla risoluzione 4K (o Full HD).

E per chi non ha bisogno di un televisore nuovo, ma vuole solo rendere smart il proprio schermo, abbiamo incluso tre veri e propri outsider dell’intrattenimento: il potente Google TV Box e le due popolarissime Fire TV Stick 4K Plus e 4K Select di Amazon, che offrono l’upgrade perfetto per lo streaming in Ultra HD a prezzi minimi.

Non c’è più tempo da perdere: ecco la nostra lista aggiornata delle migliori offerte Smart TV di questi ultimi giorni di Black Friday!

Smart TV di tutte le taglie e per tutte le tasche

Ultimi giorni di Black Friday: approfittane ora

Siamo giunti alla fine di questa carrellata di offerte, e la cosa certa è una: che il tuo obiettivo fosse l’upgrade definitivo con un LG OLED evo C5 o un Mini-LED Hisense di nuova generazione, o semplicemente trovare un ottimo affare per un modello entry-level, il Black Friday e il Cyber Monday hanno portato occasioni per tutti i gusti.

Come abbiamo visto, la scelta è vastissima e copre ogni parametro: dalle tecnologie di pannello più avanzate (OLED e QLED) alle diagonali imponenti (fino a 75 pollici) o più contenute, con prezzi che spaziano dai 139€ fino al top di gamma in super sconto.

Ricorda: la disponibilità di questi prezzi è estremamente limitata e legata a queste ultime ore di sconti. Molte di queste offerte scadranno alla mezzanotte dell’ 1 dicembre. Sia che tu abbia puntato a un nuovo televisore Hisense, LG, TCL o Xiaomi, sia che tu voglia dare nuova vita al tuo vecchio schermo con un Fire TV Stick o il Google TV Box, questo è l’ultimo momento utile per cliccare e completare l’acquisto, assicurandoti il miglior prezzo dell’anno.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.