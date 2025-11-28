Il Black Friday è stato un turbine di occasioni, ma non è ancora finita! Siamo arrivati agli ultimi giorni della stagione di sconti più attesa dell’anno – con il Cyber Monday alle porte (fino all’1 dicembre) – e le offerte sulle Smart TV si fanno ancora più incandescenti. Se hai aspettato il momento giusto per il grande acquisto, la tua pazienza sta per essere ripagata.
In questa selezione, abbiamo scovato ribassi imperdibili su un ventaglio di modelli pensati per ogni esigenza e budget. Troverete la TV perfetta per voi, che stiate cercando il top di gamma OLED o Mini-LED per un’esperienza cinematografica assoluta, un brillante pannello QLED di grande formato (anche 65 e 75 pollici) o una soluzione più compatta ed economica, magari da 32 o 40 pollici, senza rinunciare alla risoluzione 4K (o Full HD).
E per chi non ha bisogno di un televisore nuovo, ma vuole solo rendere smart il proprio schermo, abbiamo incluso tre veri e propri outsider dell’intrattenimento: il potente Google TV Box e le due popolarissime Fire TV Stick 4K Plus e 4K Select di Amazon, che offrono l’upgrade perfetto per lo streaming in Ultra HD a prezzi minimi.
Non c’è più tempo da perdere: ecco la nostra lista aggiornata delle migliori offerte Smart TV di questi ultimi giorni di Black Friday!
Smart TV di tutte le taglie e per tutte le tasche
-
-29%
Hisense TV 65” Mini-LED 144Hz 4K 2025 65E8Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 65”
-
-13%
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
-
-30%
-
-13%
LG OLED AI B5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED55B56LA 2025
-
-20%
Hisense Smart TV 65” 4K Ultra HD 65E63QT, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
-
-43%
Haier LED Full HD H40K85EFX 40” Smart TV, Google TV, Dolby Audio, HDR 10, Telecomando Smart, Google Assistant, Bluetooth 5.1, DBX TV, HDMI 2.1 x 4 [2025]
-
-37%
XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
-13%
LG OLED evo AI C5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED55C56LB 2025
-
TCL 65Q6C 65” QD-Mini LED SMART TV, 4K HDR Premium 1000nits, con tecnologia Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, sistema audio Onkyo 2.1, Motion Clarity Pro a 144 Hz, Game Master)
-
-35%
XIAOMI TV F Pro 43,43 pollici (101 cm), 4K UHD QLED,Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, MEMC, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con Apple AirPlay
-
-15%
LG OLED AI B5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED65B56LA 2025
-
-14%
XIAOMI TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, Modalità Game Boost 120Hz, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
-39%
XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
-
-43%
LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025
-
-42%
Google TV Box, 4K Ultra HD Streaming Media Player, 4GB RAM, 32GB Smart Android TV Box, Chromecast Integrato Compatibile con L’assistenza Vocale Google, Dolby Atmos e Dolby Vision – WiFi 6, Nero
-
-57%
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
-
-64%
Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) – Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis
Ultimi giorni di Black Friday: approfittane ora
Siamo giunti alla fine di questa carrellata di offerte, e la cosa certa è una: che il tuo obiettivo fosse l’upgrade definitivo con un LG OLED evo C5 o un Mini-LED Hisense di nuova generazione, o semplicemente trovare un ottimo affare per un modello entry-level, il Black Friday e il Cyber Monday hanno portato occasioni per tutti i gusti.
Come abbiamo visto, la scelta è vastissima e copre ogni parametro: dalle tecnologie di pannello più avanzate (OLED e QLED) alle diagonali imponenti (fino a 75 pollici) o più contenute, con prezzi che spaziano dai 139€ fino al top di gamma in super sconto.
Ricorda: la disponibilità di questi prezzi è estremamente limitata e legata a queste ultime ore di sconti. Molte di queste offerte scadranno alla mezzanotte dell’ 1 dicembre. Sia che tu abbia puntato a un nuovo televisore Hisense, LG, TCL o Xiaomi, sia che tu voglia dare nuova vita al tuo vecchio schermo con un Fire TV Stick o il Google TV Box, questo è l’ultimo momento utile per cliccare e completare l’acquisto, assicurandoti il miglior prezzo dell’anno.
