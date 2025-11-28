Samsung sembra aver finalmente fatto un passo indietro sul tema più discusso degli ultimi mesi: gli annunci pubblicitari sui frigoriferi smart Family Hub.

Dopo le polemiche seguite all’introduzione della pubblicità sugli schermi dei frigoriferi digitali, l’azienda ha distribuito un aggiornamento che permette di disattivare gli annunci senza rinunciare alle funzioni principali, come il widget del meteo.

La controversia della pubblicità sui frigoriferi Samsung

La vicenda era esplosa all’inizio del 2025, quando Samsung aveva iniziato a inserire banner promozionali e contenuti sponsorizzati sugli schermi dei frigoriferi Family Hub. Si trattava di uno dei primi casi concreti di pubblicità direttamente integrata in un elettrodomestico domestico, una scelta che ha scatenato le critiche aperte di molti utenti i quali l’avevano giudicato invasiva e fuori luogo.

Dal punto di vista tecnico, il frigorifero Family Hub, infatti, integra un touchscreen interattivo che consente di consultare ricette, controllare altri dispositivi smart home e visualizzare notifiche. L’aggiunta di banner pubblicitari su un prodotto premium, con un costo che supera spesso i 3.000 euro, aveva inevitabilmente acceso il dibattito sulla proprietà e il controllo dei dispositivi smart.

In risposta a questa accesa disputa, in teoria, l’azienda aveva offerto una soluzione ovvero accedere alle impostazioni e disattivare gli annunci. Tuttavia, la funzione presentava un compromesso fastidioso in quanto disabilitare la pubblicità significava perdere completamente il widget che ospitava le informazioni, incluso l’aggiornamento meteo, una delle funzioni più utilizzate sul display dei Family Hub.

L’opinione comune è che questa scelta fosse stata presa come un modo, indiretto, per spingere gli utenti ad accettare la pubblicità pur di mantenere le funzioni utili del frigorifero smart. Una soluzione a cui gli utenti hanno continuato duramente a opporsi rifiutando nettamente il compromesso offerto da Samsung.

Il nuovo aggiornamento che rimedia, in parte, alla situazione

Secondo quanto riportato da un utente del subreddit dedicato a Samsung, identificato come Ravage-1, la situazione sembra essere cambiata con l’ultimo aggiornamento software. Dopo aver installato la nuova versione, l’utente racconta di aver riaperto il menu “Advertisements” nelle impostazioni e di aver scoperto che ora è possibile disattivare gli annunci mantenendo attivo il widget meteo.

Un cambiamento che, per quanto piccolo, rappresenta un bel dietrofront per Samsung che sembra aver ascoltato la propria base utenti, che per mesi aveva espresso frustrazione per la presenza forzata dei contenuti promozionali in un elettrodomestico acquistato a caro prezzo, peraltro.

Va sottolineato, però, che la modifica introdotta da Samsung non elimina del tutto la questione, ma rappresenta una vittoria simbolica per gli utenti. Gli annunci infatti restano attivi di default e, secondo diverse segnalazioni, molti proprietari non sono neppure consapevoli di poterli disattivare.

Tuttavia, il fatto di poter mantenere il meteo e altre informazioni di base senza essere obbligati a vedere pubblicità segna comunque un cambio di tono da parte del colosso sudcoreano.

Molti osservatori e utenti del subreddit sperano che questo aggiornamento metta fine alla sperimentazione dell’advertising sugli elettrodomestici, che rischia di aprire un precedente pericoloso in cui i dispositivi di casa, seppur pagati migliaia di euro, mostrano pubblicità personalizzate o sponsorizzazioni contestuali.